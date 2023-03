Bu caminin cemaati çocuklar! Hey maşallah...

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hacı Ramazan Acar Camisi teravih namazında çocuklarla doluyor. Camiye gelen çocuklar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren teravih namazlarında ilk sırada saf tutuyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde bulunan Hacı Ramazan Acar Camisi'ne aileleriyle gelen çocuklar, teravih namazında ilk sırada saf tutuyor. Camiye gelen çocuklar, teravih namazından sonra cami imamı eşliğinde mukabele yaparak Kur’an-ı Kerim okuyor.

Ramazan ayını büyük bir coşku içerisinde karşılayan çocuklar, rahmet ve mağfiret ayının güzelliğinden faydalanmak için her akşam teravih namazı için camilere akın ediyor. Duygularını anlatan çocuklar, camiye geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Cami imamı Hüseyin Yaldız, çocukların Allah’ın evine sımsıkı sarıldığını kaydederek, "Namaz alışkanlığı kazandırmak için çocuklarımızı camiye getiriyoruz. Bazen çeşitli hediyelerde veriyoruz. Okuldan sonra erkenden camiye gelen çocuklarımız var. Teravih namazları için çocuklarımıza 'Camiye gelin' dedik, hepsi iftardan sonra geliyorlar. Namaz esnasında sessiz şekilde durup namazlarını kılıyorlar. Bu şekilde hem camiye hem namaza alışıyorlar. Namaz öncesi vaaz veriyoruz. Torunlarını, çocuklarını getirenler var. Zaten istediğimiz, her anne-babanın çocuğunu camiye getirip aynı safta namaz kılmalarıdır. Çocuklarımız geleceğimizin gençleridir" dedi.

Dedesiyle camiye gelen Ömer Uca, camiye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, dedesiyle beraber camiye gelip namaz kılarak dua ettiği için camiyi sevdiğini dile getirdi.

Her gün camiye geldiğini belirten Asmin Üzeni, "Çok mutluyum. İftarımızı açtıktan sonra camiye geliyoruz. İlk önce Kur'an-ı Kerim okuyoruz, daha sonra teravih namazımızı kılıyoruz. Bu yaşımda camiye geldiğim için çok mutluyum. Camimize gelip dinimizi öğreniyoruz" diye konuştu.

Mahallenin çocukları olarak her akşam camiye geldiklerini aktaran Gülistan Yaldız ise, "Burada namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. Teravih namazlarımızı kılıyoruz. Ramazan ayı boyunca teravih namazı için camiye geleceğiz. Teravih namazına gelerek namaz kılma alışkanlığı kazanıyorum. Burada vaazlar da veriyorlar, dinliyorum. Dini bilgiler de alıyorum. Buraya geldiğim için mutluyum" şeklinde konuştu.

Ağabeyiyle camiye gelen Asmin Havva Yılmaz da, "Aksam namazından sonra ağabeyim ve kuzenimle camiye geliyoruz. Teravihleri kılıyoruz, mukabele yapıyoruz. Camiye gelirken mutlu oluyoruz. Hep gelmek istiyoruz. Camimizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.