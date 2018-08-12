Bu bursları kim istemez?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri kendilerini tercih edecek dereceye girmiş öğrencilere cazip vaatler sunuyor. İlk 500’e giren öğrencilere aylık 7 bin 800 TL’ye varan cep harçlığı veriliyor. Bu ücret 2 yıllık bir profesörün maaşından bile fazla. Üniversitede görevli 2 yıllık bir profesörün maaşı 7 bin 300 TL civarında. Doçentler ise ayda ortalama 5 bin 300 TL maaş alıyor. Üniversitelerin sunduğu burs imkânları burslarla da sınırlı değil. Dizüstü bilgisayarlar, bedava uçak biletleri ve yurtdışı eğitim olanakları da üniversitelerin sunduğu vaatler arasında. Yurtdışında yüksek lisans hakkının bile tanındığı üniversitelerin olduğu ülkemizde bu konuda kararını verecek olan adaylar için güncel burs imkânları ise şöyle sıralanmakta:

* Yeditepe Üniversitesi: SAY, SÖZ ve EA puanında ilk 100’e girerek Yeditepe Üniversitesi’ni tercih edene 1.250 TL, DİL puanında ise 500 TL burs imkanı var. DİL puan türünde 200’de olup Yeditepe Üniversitesi’ne yerleşenler, üniversite sosyal tesislerindeki imkânlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca öğrenci yurtta kalmak isterse yurt, istemezse ücretsiz ulaşım fırsatı sağlanıyor.

* KTO Karatay Üniversitesi: Konya Ticaret Odası üyelerinin birinci derece yakını ve eşleri için yüzde 15 destek bursu veriliyor.

* Sabancı Üniversitesi: Yüksek Başarı Bursu kazanan öğrencilere öğrenim ücretinden yüzde 75 muafiyet sağlanıyor.

* Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 2 bin 500 TL nakit ödeme veriyor. Ayrıca kayıt yaptıranlardan, branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlar, değerlendirmeler sonrası Spor Bursu almaya hak kazanıyor.

* KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (KGTÜ): Burs miktarı konusunda KGTÜ bu yıl yine birinci sırada. Üniversite sınavında ilk 500’e giren öğrenciye aylık 6 bin TL veriliyor. Aday ilk 3 tercihe KGTÜ’nün bölümlerinden birini yazıp yerleşirse bu miktar 7 bin 800 TL’yi buluyor. İlk bine giren adaylara ise aylık 6 bin 500 TL’ye varan cep harçlığı ödeniyor.

* MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: İlk 100’e giren öğrenciye 7 ay boyunca 5 bin TL, 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4 bin TL, 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3 bin TL, 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2 bin TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek veriliyor.

* SANKO Üniversitesi: İlk 100’e girenlere aylık 2 bin TL, 101-500 arasında olanlara bin 750 TL, 501-1000 aralığındaki öğrencilere de 9 ay boyunca bin 500 TL cep harçlığı veriliyor.

İTO’DAN BÜYÜK JEST

400 bini aşkın firmanın üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni eğitim döneminde İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni seçecek öğrencilere sunduğu desteği artırdı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın 17 yıl önce bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni ilk 5 tercihinde yazan ve kazanan tüm öğrencilere yüzde 20 destek olacaklarını açıkladı. Avdagiç, “İTO üyelerimizin çocukları, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih ettiklerinde geleneksel hale geldiği üzere yüzde 15 indirim alıyorlar. Bu devam ederken, iki yeni karar daha aldık. TOBB çatısı altındaki diğer Oda ve Borsaların üye çocuklarına da yüzde 10 destek vereceğiz. Ayrıca Oda üyeliğine bağlı olmadan, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk 5’e yazan tüm öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yüzde 20’sini de İTO olarak biz karşılayacağız” diye konuştu.