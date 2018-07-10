Bu bölümü okuyanlara aylık 1300 TL karşılıksız burs verilecek!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, Türkiye’de yüzde 100 İngilizce eğitim verdiklerini belirtti. Bunun yanında Akyol, bu bölümü tercih eden öğrencilere 600 TL karşılıksız doğuş bursu, ilk üç sırada kazanan öğrencilere ise 700 TL YÖK bursu verileceğini, mezun olduktan sonra ise Tarım Bakanlığı olmak üzere bakanlıklarda, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında, bankalarda, kalkınma ajansların ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında hayvancılık işletmeleri ve organizasyonları, tarımsal kooperatifler, yem üretim ve pazarlama firmaları, kuluçkahane ve kesimhaneler, ziraat odaları, laboratuvar kurma ve işletme, tarımsal danışmanlık, tarımsal örgütler, birlikler gibi özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebileceklerini de söyledi. İşte haberin detayları...

ÖĞRENCİLERE 1300 TL BURS VERİLECEK!

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol; "Bölümümüz 2013 yılında kurulmuş olup kısa sürede akademik alt yapısını tamamlayarak 2015-2016 Eğitim öğretim yılında lisans, 2017-2018 Eğitim öğretim yılında Yüksek Lisans ve 2018-2019 Eğitim öğretim yılında İngilizce ve Türkçe olarak doktora programını açmıştır. Bölümümüz Türkiye'de bulunan emsalleri ile karşılaştırıldığında oldukça yeni olmasına rağmen araştırma ve uygulama altyapısı ve genç ve deneyimli akademik kadrosu ile geleceğin donanımlı ziraat mühendislerini yetiştirmede oldukça iddialıdır. Türkiye'de yüzde 100 İngilizce eğitim veren ilk ve tek Hayvansal Üretim bölümü olması nedeniyle İngilizce bilen ziraat mühendisleri yetiştirmekte bu ise mezunların yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektörde istihdam imkanını artırmaktadır. İngilizce eğitimi veren tek fakülte olması nedeniyle İngilizce bilen eleman ihtiyacı olan diğer tarım fakültelerinin araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından da önemli bir misyon üstlenmektedir."

HER ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS VE YURT İMKANI!

"Her öğrencimize 2 kişilik odalarda yurt imkanı sağlanmış olup bölümümüzü kazanan öğrencilerin barınma problemi bulunmamaktadır. Bölümümüzü kazanan her öğrenciye 600 TL karşılıksız doğuş bursu, ilk üç sırada kazanan öğrencilere ise 700 TL YÖK bursu verilmekte olup öğrencilerimiz ayrıca KYK bursu veya kredisindende yararlanabilmektedir. Bölümümüzü kazanan öğrenci ailesinden herhangi bir maddi destek almadan 5 yıllık eğitimini tamamlayabilmektedir. Seçkin yurt dışı üniversitelerle iş birliğimiz mevcut olup tüm öğrencilerimizin en az bir yıl yurt dışında eğitim alma, staj yapma veya work and travel ile yurt dışında bulunarak hem yabancı dillerini gelişmelerini hem de görgü, bilgi ve tecrübe kazanmalarına yardımcı olmaktadır."

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İŞ SORUNU OLMAYACAK!

Ethem Akyol, "Mezun öğrencilerimiz, başta Tarım Bakanlığı olmak üzere bakanlıklarda, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında, bankalarda, kalkınma ajansların ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında hayvancılık işletmeleri ve organizasyonları, tarımsal kooperatifler, yem üretim ve pazarlama firmaları, kuluçkahane ve kesimhaneler, ziraat odaları, laboratuvar kurma ve işletme, tarımsal danışmanlık, tarımsal örgütler, birlikler gibi özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilmelerinin yanında kendi işletmelerini kurarak iş pozisyonuna da geçebilmektedir. Bölümümüzde çok sayıda ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.