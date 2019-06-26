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Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor

Kahramanmaraş’ın Uludaz Tepesi’nde koloni halinde yaşayan uğur böceklerini görmek isteyen doğaseverler, akın akın şehre geliyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor

Kahramanmaraş’ın Uludaz Tepesi’nde koloni halinde yaşayan uğur böceklerini görmek isteyen doğaseverler, akın akın şehre geliyor.


Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Büyüksır Mahallesi 2 bin 300 rakımlı Uludaz Tepesi doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının gözde mekanı oldu.


Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve bulutların arasında yer alan tepede, neredeyse her taşın altında binlerce uğur böceği bulunuyor.


Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KAFSAD) ile Kahramanmaraş Dağcılık Derneği (MADOSK) işbirliğinde bu yıl 11’ncisi düzenlenen ‘Uğur Böceği Şenliği’ne Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce kişi katıldı.


Etkinliğe katılan Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma ve Spor Kulübü (KADAK)Başkanı Sayit Kılıçsallayan, "Kahramanmaraş’ın uğurlu tepesindeyiz. Uludaz’dan herkese selam gönderiyoruz. Bu yıl KADAK ekibi ve muhtarlığımız işbirliğinde 11. Şenliğimizi yapıyoruz. Yurdun çeşitli bölgelerinden 80-100 kişilik guruplarla geldik. Araçları bu bölgeye çıkarmadık böceklere herhangi bir zarar gelmemesi için. Bir sürede yürüdükten sonra bölgeye ulaşılabiliyor. Bulutların üzerinde olan bu bölge Kahramanmaraş’ın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Özellikle Mayıs ve Haziran ayında böcekler tüm dünyaya yayılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. sanat

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