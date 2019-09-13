



İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - Milli takımlar için "Milli Aşk" marşını besteleyip, seslendiren Ali Sinanoğlu, eserin video klibinde "Dört Büyükler"in taraftar gruplarına yer vererek, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptıklarını söyledi.

Ali Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vatan Marşları projesiyle birçok işe imza attıklarını ifade etti.

Vatan Marşları projesinin fikir mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Sinanoğlu, şunları kaydetti:

"Vatan Marşları projesinin içinde milli takımlarımızın marşı olan 'Milli Aşk' da vardı. Cumhurbaşkanımız, manevi destekleriyle bu projenin hayata geçmesi için katkı sağladı. Sporun birleştirici gücünü, birlik ve beraberliğimizi göstermek için video klibimizde 'Dört Büyükler'in taraftar grupları, polislerimiz, askerlerimiz, taksici, esnaf ve halkımız yer aldı. Söz konusu milli takımlar ve milli değerlerimiz olunca akan suların durduğunu gösterdiler."





- "Bu tip işlere değer verilsin"





"Bu tip işlere değer verilsin" diyen Ali Sinanoğlu, "Bu işlere duyarsız kalınmasın. Benim albüm yapmak ya da konserlere çıkmak gibi bir derdim yok. Ben reklamcıyım. Kitlelere nasıl iniliyor biliyorum. Kitlelerin sesine ve duygularına tercüman olabiliyoruz. Vatanımızı, bayrağımızı ve sporu sevdiğimiz için bundan dolayı çalıştık. Bu projede sponsorluk bile kabul etmedik. Yaptığımız hiçbir işte sponsor kabul etmiyoruz. Milli ve manevi duyguların içine dünyalık bir şey girip o duygular körelmesin diye sponsor kabul etmiyoruz. Bu birlik ve beraberliğin projesidir. Bu tip işler yapan arkadaşlara reyting kaygısıyla bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Milli takımların kendine özgü bir marşının olmadığına vurgu yapan Sinanoğlu, "1923 yılında kurulan milli takımlarımızın kendine has kendine özgü bir tribün marşı yoktu. Bu bağlamda da tribünlerde bu eksiklik hissediliyordu. Bazı sanatçılar kendi albümlerinden şarkılar uyarladılar ama özleşen bir şey yoktu. Beşiktaş Kulübünün marşlarını da yazdığım için kitlelerin ruhunu bildiğim için taraftarın doksan dakika boyunca ne istediğini, ateşleyici tezahüratın hangi sözlerle olması gerektiğini biliyorduk. Milli Aşk Marşı'nı yazdığımız zaman tribün lideri arkadaşlarımıza da sorduk. Onlar da 'Sadece birlik ve beraberliğin marşı değil tribünlerin marşı olmuş' dedi. Sonra geriye milli birlik ve beraberliğimizi gösteren video klibimiz kalmıştı. Onu da çektik ve sosyal medyada ilgi artıyor. Uğur da getireceğine inanıyoruz. Daha çok yeni ama ama sağ olsunlar taraftar sayfalarının desteği ile çok kısa sürede marşın bilinirliği artmaya başladı." yorumunda bulundu.





- "Marş kültürü bizim tarihimizde vardır"





Sinanoğlu, son dönemlerde marş kültüründe tekrardan Türkiye'de bir hareketlenme olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Marş kültürü bizim tarihimizde vardır. Bu kültürün oturmasını istiyoruz. Çünkü yıllarca bize yerli ve milli marşlar diye dinlettirdikleri şeyler Siyonist şarkılarıydı. Bunlara bize yerli ve milli marşlar diye yutturdular. Dünyada ve ülkemizde marşlar üzerinden öyle zamanlar oldu ki halkı empoze ettiler. Marş doğru insanların elinde değilse çok tehlikelidir. Kültür, sanat adı altında marşlarla ihtilaller yaptılar. Zaten Vatan Marşları projesini başlatma nedenimiz de buydu. Cumhurbaşkanımızla istişare ettiğimizde, 'Haydi çocuklar, göreyim sizi' dediğinde, biz bu alanda her bir milli bayrama ve özel günlere, 2023 hedeflerine girerken milli marşlar hazırlıyoruz."





- Burhan Topuz: "Birlik ve beraberliği sağlamaya çalışıyoruz"





Vatan Marşları projesinin genel koordinatörü Burhan Topuz, Milli Aşk Marşı'nı milli birlik ve beraberliği güçlendirmek adına yaptıklarını bildirdi.

Renklerin birleştirici gücüne vurgu yapan Topuz, "12 Eylül öncesi kardeş kardeşe silah sıkarken analar ağlıyordu. Biz de anaların ağlamaması adına bu birlik ve beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Bir ailede farklı insanlar farklı takımları tutabilirler. Maalesef tribünden tribüne birbirlerine kötü tezahüratlarda bulunuyorlar. Biz bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim hayalimiz bütün taraftar gruplarının tribünlerde yan yana kardeşçe birlikte oturmaları. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın destekleri var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporu çok sevdiğine değinen Topuz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ciddi manada destekler verdi. Statların yapılmasında inanılmaz derece katkıları olmuştur. Sporu seven bir Cumhurbaşkanımız olması nedeniyle bu statlar meydana geldi. Ne yazık ki sporu seven bir Cumhurbaşkanını stattan uzaklaştırmaya çalışan bir operasyon yapıldığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bir ayağı statlara gitmek isterken diğer ayağı gitmiyor. Sporu bu kadar sevip iç içe olan Cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız."