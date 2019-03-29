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"Bu birinci, ikinci sınıf vatandaş işini siyasi düzeyde kaldırdık"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Etnik kökenimiz, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin adı soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Burada hepimiz ev sahibiyiz. Burada misafir yok. Bu birinci, ikinci sınıf vatandaş işini siyasi düzeyde kaldırdık"- "Türkiye'nin nasıl yönetileceğine, Türkiye'nin geleceğinin nasıl olacağına, istikametinin nasıl tayin edileceğine, demokrasisinin nasıl güçleneceğine, dış politikasının nasıl olacağına aziz milletimiz karar verir. Hiçbir baskı grubu, hiçbir güç grubu, hiçbir oligarşik grubun millet iradesinin üstünde yeri yoktur"

29 Mart 2019 Cuma 22:52
"Bu birinci, ikinci sınıf vatandaş işini siyasi düzeyde kaldırdık"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etnik kökenimiz, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin adı soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimiz birinci sınıf vatandaşız.Burada hepimiz ev sahibiyiz. Burada misafir yok. Bu birinci ikinci sınıf vatandaş işini siyasi düzeyde kaldırdık." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gelecek nesilleri düşünerek geçtiklerini belirtti.

Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi olacağını ifade eden Çelik, "Böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gücünü belediyelerde de göstereceğiz. Oradaki yavaşlıkları, sıkıntıları hep beraber gidereceğiz. " dedi.

Üniversite yılları sırasında bir polis kontrolünü anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Üçümüzün kimliğine baktı polis otobüste 'siz geçin' dedi. Arkadaşımızın birini indirdi. Hatırlamıyorum Diyarbakır, Mardin, belki de Bingöl doğumlu. Yani doğudan bir yerden, bir ilden geldiği için sırf çocuğun doğduğu yer yüzünden otobüsten indirdi. O zaman daha 18-19 yaşındayım. Benim kafamda bu konu problem olmaya başladı. Niye bazı vatandaşlara birinci sınıf muamele ediliyor da bazılarını ikinci sınıf ediliyor diye. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mücadelesi Türkiye'de birinci sınıf ikinci sınıf vatandaş ayrımını kaldırma mücadelesi olmuştur. Memlekette ikinci sınıf vatandaş yoktur. Herkes birinci sınıftır. Etnik kökenimiz, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin adı soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Burada hepimiz ev sahibiyiz. Burada misafir yok. Bu birinci ikinci sınıf vatandaş işini siyasi düzeyde kaldırdık."

Çelik, Seyhan'da birinci sınıf ikinci sınıf mahalle ayrımını kaldırmak için Cumhur İttifak adayı Fikret Yeni'ye oy verilmesini isteyerek, Yeni'nin seçilmesi halinde sonuna kadar arkasında duracağını belirtti.

- "Oy pusulanız demokrasinin nükleer gücüdür"

Vatandaşların verdikleri oyla kendilerine destek verdiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Memlekette başımıza bir sürü bela açacak olay oldu hepsine dirayetinizle engel oldunuz. 50 gramlık oy pusulasıyla tüm fitneleri dağıttınız, bütün tuzakları bozdunuz, bütün saldırıları bertaraf ettiniz. Sizin kullandığınız 50 gramlık oy pusulası dünyanın en büyük nükleer gücüdür. Demokrasinin nükleer gücüdür. Oy pusulanız demokrasinin nükleer gücüdür. Nükleer gücü hep savaş için kullanırlar ama biz barışın, demokrasinin sandık yoluyla milletin iradenisinin tayin etmesinin bir ifadesi olarak bunu kullanırız. "

- Yüreğir toplantısı

Çelik, merkez Yüreğir ilçesinde bir halı sahada kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine vatandaşların oyuyla geçildiğini belirtti.

Eski TBMM başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı konuşmayla 31 Mart seçimlerini parlamenter sistemin intikamı olarak yorumladığını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Milli iradeden intikam almaktan bahseden hala bu son kullanma tarihi geçmiş siyasetçileri bilge adam diye konuşturanlar var. Niye konuşturuyorlar. Allah göstermesin ellerine fırsat geçse Türkiye'yi eski günlerine taşıyacaklar ama milletin kazandığı bir şeyi hiçkimse geri alamaz. Türkiye'nin yönetileceğine millet karar verir. Türkiye'nin nasıl yönetileceğine, Türkiye'nin geleceğinin nasıl olacağına, istikametinin nasıl tayin edileceğine, demokrasisinin nasıl güçleneceğine, dış politikasının nasıl olacağına aziz milletimiz karar verir. Hiçbir baskı grubu, hiçbir güç grubu, hiçbir oligarşik grubun millet iradesinin üstünde yeri yoktur. Buna heves edenlere, Yusuf gibi kardeşimize milletin güzel evlatlarına hakaret edenlere, intikam almaktan bahsedenlere en güzel cevabı bu mahallelerimizden sizlerin sayesinde vereceğiz."




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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:52
  1. Adana
  2. Ömer Çelik

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