0553 313 94 23

"Bu bir savaş değil, seçim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:- "Bu bir savaş değil, seçim. Seçime 13 gün kaldı. 13 gün boyunca Mersinli kardeşlerimden, oy vermesini düşünmediğiniz karasız olan arkadaşlarınızı lütfen ikna edin. Lütfen kapılarını çalın, CHP'ye, Vahap Seçer'e, ilçe belediye başkanlarına oy isteyin"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:35
"Bu bir savaş değil, seçim"

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu bir savaş değil, seçim. Seçime 13 gün kaldı. 13 gün boyunca Mersinli kardeşlerimden oy vermesini düşünmediğiniz, karasız olan arkadaşlarınızı lütfen ikna edin. Lütfen kapılarını çalın, CHP'ye, Vahap Seçer'e, ilçe belediye başkanlarına oy isteyin." dedi.

Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve bazı milletvekilleriyle Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Daha sonra Mezitli ilçesi Demokrasi Meydanı'nda halkla buluşma etkinliğine katılan Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, partililere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in başkan seçilmesi durumunda Mersin'i bölgenin ve Orta Doğu'nun yıldızı yapacaklarını söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Mersin'de hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, dışlanmadığı, herkesin eşit hizmet aldığı, tekrar Mersin'in ayağa kalktığı bir 5 yılı garanti ederiz. Burada bir aday ilan ettik ismi Vahap Seçer. Bütün partimiz arkasında. Onun burada aday olması sadece burada değil, bütün Anadolu'da, İstanbul'da ve Türkiye'de heyecan yarattı. Buradaki diğer adaylarımızla birlikte karşınızdayız. Bu bir savaş değil, seçim. Seçime 13 gün kaldı. 13 gün boyunca Mersinli kardeşlerimden oy vermesini düşünmediğiniz karasız olan arkadaşlarınızı lütfen ikna edin. Lütfen kapılarını çalın, CHP'ye, Vahap Seçer'e, ilçe belediye başkanlarına oy isteyin."

Ağbaba, 13 gün sonra baharın geleceğini hep birlikte göreceklerini dile getirdi, tüm partililerden buna inanmalarını istedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:35
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
  2. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
    1. Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan..
    2. Venezuela'dan 'Rusya' hamlesi!
    3. Bakan Kurum: "CHP döneminde..
    4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarın..
    5. "Bu bir savaş değil, seçim"
    6. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına..
    7. "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi..
    8. Almanya'da elektrikli otomobil..
    9. BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
    10. Yeni Zelanda'daki terör kurbanları..
    11. "Milletin önüne çıkardığımız..
    12. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye..
    13. Gölette su sızıntısı 12 haneyi..
    14. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler..
    15. Burdur'da cinayet ve yağma davasında..
    16. Libya milli maç için 3 bin..
    17. GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi..
    18. EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve..
    19. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    20. Della Miles ziyaret için geldiği..
    21. "Beka sorunu yok, diyenlere..
    22. Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu
    23. "3 milyar dolarlık firmadan Kayseri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni..
    25. İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için..
    26. 2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan..
    27. "18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki..
    28. Başkan adayı Akyüz Çanakkale..
    29. Mersin'de sahte para operasyonu
    30. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun