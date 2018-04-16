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ABD Ortadoğu'ya 54 bin asker yığdı

Ortadoğu'da karışıklık olmasından faydalanan Batılı ülkeler ve ABD her geçen gün askeri varlığını arttırıyor. Rusya son yaptığı anlaşmalarla Suriye'de 50 yıl daha kalmayı kesinleştirirken, ABD'nin 12 Ortadoğu ülkesindeki askeri varlığı 54 bin oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:23
ABD Ortadoğu'ya 54 bin asker yığdı

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, Ortadoğu’yu kendilerine ait bir askeri üsmüş gibi kullanırken, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği yurt dışı operasyonlara karşı çıkılması dikkat çekiyor. ABD, Arap ülkelerinde 50 binden fazla askeriyle varlık gösterirken, Fransa ve İngiltere Körfez ülkelerinde, Rusya ise Suriye’de askeri üs bulunduruyor.

8 NOKTADA ÖZEL BİRLİK

 Ortadoğu’nun 12 ülkesinde yaklaşık 54 bin ABD askerinin bulunduğu, söz konusu ülkelerin 7’sinde ise ABD’ye ait üslerin yer aldığı belirtiliyor. ABD güçlerinin varlık gösterdiği Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn olarak sıralanıyor. ABD, müttefiki olarak nitelediği terör örgütü PKK/PYD ile birlikte Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki geniş alanı kontrolünde tutarak, söz konusu bölgede iki hava üssü, 8 askeri noktada ise özel birlik ve askeri ekipman bulunduruyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Aralık 2017’de yaptığı açıklamada, Pentagon’un Irak’ta 5 bin 200 civarında, Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu kaydetmişti.

EN BÜYÜK ÜS KATAR’DA

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü ise Katar’da bulunuyor. Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde, yaklaşık 11 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Birden çok ABD askeri ve hava üssüne ev sahipliği yapan Kuveyt’te, sadece Ed-Doha Askeri Üssü’nde, 10 binden fazla Amerikan askerinin yanı sıra binden fazla tank ve yüzlerce uçak ile helikopterin yer aldığı tahmin ediliyor.

RUSYA 50 YIL AKDENİZ’DE

Rusya, Suriye’ye müdahalesini 2015’ten itibaren sınırlı sayıdaki hava kuvvetleri platformu ile başlattıktan sonra, bugün, ülkedeki en belirleyici aktör konumuna gelmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi arasında 2016 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Rus güçleri Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye vilayetinde yer alan Hmeymim Hava Üssü’nü 50 yıl boyunca kullanacak. Rusya ayrıca, Tartus Donanma Üssü’nü de kullanıyor.

IRAK İŞGALİ SÜRÜYOR

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Fransa daimi askeri üssünde, yaklaşık 700 Fransız askerin bulunduğu tahmin ediliyor. İngiltere ise 2014’te Bahreyn, BAE ve Umman’da askeri üs kurma yönündeki girişimleri sonucu geçen hafta Bahreyn’de ilk daimi askeri deniz üssünü açtı. Irak’ta 2003 yılında ABD işgalinin ardından halen binlerce yabancı asker, ülkenin çeşitli bölgelerindeki askeri kamp ve üslerde “eğitim veya stratejik alanları koruma” amacıyla bulunuyor.

CİBUTİ’YE ÇIKARMA YAPTILAR

Akdeniz ile Hint Okyanusunu birbirine bağlayan Kızıldeniz-Aden Körfezi hattının geçiş noktası Babu’l Mendeb Boğazı’nda yer alan Arap ülkesi Cibuti’de, hali hazırda Fransa, ABD, İtalya, Japonya ve Çin’in askeri üsleri bulunurken, Suudi Arabistan da yakında bu Doğu Afrika ülkesinde üs açmayı planlıyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:23
  1. ırak
  2. suriye

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp4 sa önce
    Tüm bunlar ne demek ? Müslüman aptallaştı demek ; ne yaptığını bilmez demek ; hatta artık Müslüman değil demek . . .
  • halil45halil454 sa önce
    artik cok gecrusya amerika kendilerini saglama aldilar ve kalicilar, türkiye kendi silahini yapsin en azindan kendini garantiye alsin ,
  • zekizeki9 sa önce
    bu batı soygun sömürüye alışmış kuduruyor geberin emi
  • ......9 sa önce
    Kimin nerede, ne kadar kalacağını ALLAH (CC) bilir.
  • SezerSezer9 sa önce
    Sanki Turkiyede Adanada incirlik ustu yok gibi yazmissiniz.Arap ulkelerden bahsederken birazda bizdende bahsetseniz! Ister kabul edelim istersek etmeyelim ama Abd nin de gucu ortadaAbd yi cok kucumseyerek devletimizide abd ye karsi fazla gaza getirmeyinKuranda kendinizden guclu olanlara karsi nasil davranicagi anlatilmakda kurani hakkiyla ogrenemeden bol gaz vermekle olmuyor.
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