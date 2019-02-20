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Bu binayı deprem ya da savaş değil, hırsızlar bu hale getirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 yıl önce sahibi ölünce mirasçıları tarafından henüz paylaşılmayan bir bina madde bağımlıların ve hırsızların mekanı haline geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
Bu binayı deprem ya da savaş değil, hırsızlar bu hale getirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 yıl önce sahibi ölünce mirasçıları tarafından henüz paylaşılmayan bir bina madde bağımlıların ve hırsızların mekanı haline geldi. Şehrin merkezindeki koskoca bina önce hurdacılar tarafından iş makineleri ile talan edildi. Ardından madde bağımlıların ve bimekan takımı kişilerin mekanı haline gelen binanın son durumu görenleri şaşırttı. Binayı sahiplerinden başka herkesin girip çıktığını belirten mahalle sakinleri yetkililerden ve binanın mirasçılarından yardım istediler.


Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler ilçe merkezi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 90 numaralı binanın sahibi İbrahim Samut yaklaşık hayatını kaybedince mirasçıları evi değişik nedenlerden dolayı paylaşmadı. Sahibi ölünce sahipsiz kalan binada kimsenin yaşamadığını fark eden hurdacılar önce müstakil binanın bahçe ve balkonlarındaki demirleri iş makineleri ile kesip çaldı. Çevre sakinleri durumdan rahatsız olsa da olaydan kimse şikayetçi olmayınca bu defa hırsızlar evin giriş kapısını da söküp hurdacılara satmak için götürdü. Sahibinden başka herkesin girip çıktığı dayalı döşeli eve girip çıkanlar evde hurda niyetine para edecek ne varsa söküp götürdü. Demir ve plastik doğramadan eser kalmayan evde kapı ve dolapları da söken hırsızların cesareti görenleri şaşırttı.


“Mahallenin tadı kaçtı”


Mahalle ve sokaklarının çok sakin bir yerleşim yeri olduğunu ancak komşuları İbrahim Samut’un vefatı ile evi sahipsiz kalınca komşularının hırsızlar ve bi mekan takımı kişiler olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Sabahattin Yavaş ve Mehmet Yüksel, “Yaşananlara bir türlü aklımız almıyor. Önce evin bahçesini çevreleyen korkuluk demirlerini iş makineleri ile kesip götürdüler. Zaman zaman balyoz ile bile çalışıp demir söken hırsızlar evin çatısındaki güneş enerjilerini bile çalıp götürdüler. Evin kapı ve pencereleri sökülünce binadaki dairelere sahibinden başka herkes girip çıkar oldu. Kimin girip çıktığı belli olmayan bu bina nedeniyle mahallede huzurumuz kalmadı. Binayı ya varisleri paylaşıp sahip çıksın ya da Belediye ve yetkililer bir şeyler yapsın. Kadınlarımız ve çocuklarımız geceleri binanın çevresinden geçmeye bile korkuyor” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
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