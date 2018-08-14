0553 313 94 23

Bu bilgi ilk kez paylaşıldı! Türkiye Yunanistan'ı şikayet edebilir

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ersan Şen, Yunanistan'ın, ülkesindeki FETÖ/PYD'nin de aralarında bulunduğu terör örgütü mensuplarını iade etmeyerek aleni şekilde Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne (SİDAS) aykırı davrandığını belirterek, "Türkiye, Yunanistan'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edebilir. Ayrıca, SİDAS ile Avrupa Konseyi'ne de gidebilir." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:35
Bu bilgi ilk kez paylaşıldı! Türkiye Yunanistan'ı şikayet edebilir

Prof. Dr. Ersan Şen, Yunanistan'ın, Türkiye'nin, terör gerekçesiyle son 10 yılda iadesini istediği kişilere yönelik taleplerine olumlu yanıt vermemesini, aralarında FETÖ ve DHKP-C üyelerinin de bulunduğu 39 kişiye yönelik iade talebini reddetmesini değerlendirdi.

Tarih boyunca Yunanistan ile komşuluk ilişkilerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini dile getiren Şen, "Biz buradayız, komşuyuz ve birlikte yaşamak zorundayız. Bizim onlara, onların da bize ihtiyacı var. Uluslararası ilişkiler bunu gerektiriyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın, iki ülkenin de taraf olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) bağlamında uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmeyip suçluları iade etmediğini anlatan Şen, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a helikopterle kaçan FETÖ'cü 8 darbecinin de bu sözleşme kapsamda iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Şen, Yunanistan'ın, ülkesindeki FETÖ/PYD'nin de aralarında bulunduğu terör örgütü mensuplarını iade etmeyerek aleni şekilde SİDAS'a aykırı davrandığını belirterek, "Bunlar siyasi suçlardan dolayı aranan kişiler değil, elleri kana bulaşmış, darbeye bulaştıkları yönünde kuvvetli deliller ortaya konulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterine kayıtlı helikopterini alıp kaçan ve kaçtıkları sabit olan kanlı terör örgütü mensuplarıdır." ifadelerini kullandı.

''YUNANİSTAN'IN TÜRK YARGISINI DEĞERLENDİRME YETKİSİ YOKTUR''

Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye ve Yunanistan iç hukukunda da suçluların iadesi yönünde bir engel olmadığına dikkati çekerek, Yunan değil, Türk vatandaşı olan bu kişilerin iade mecburiyeti bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Şen, Yunanistan'ın iadesi istenen kişilerle ilgili ''adil yargılama ve korunma'' gibi hukuki gerekçeler sunmasının tamamen art niyetten kaynaklandığını söyledi.

Şen, ''Bu kişiler Türk ve bu suçu da Türkiye'de işlediler. Türkiye'de idam cezası da yok. Şimdi bunlara idam cezası gelse bile geriye dönük uygulanma ihtimali de yok. Burası bir hukuk devleti, Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tabi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ne şekilde yargılama yapıp yapmayacağını yine Türkiye Cumhuriyeti belirler. Yunanistan'ın Türkiye'nin yargı sistemini değerlendirme yetkisi yoktur. Eğer böyle bir endişesi varsa yargılama sürecini konsolosluğu aracılığıyla takip edebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ersan Şen, Yunanistan'ın darbecileri elinde tutarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını savunarak, şunları aktardı:

''Türkiye, Yunanistan'ın bu tavrına karşı misilleme yapmaya devam edecektir. Netice itibarıyla SİDAS yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kurallara uygun hareket etmeyen Yunanistan'a karşı Türkiye'nin yapması gereken nedir? Yunanistan'a mukabele-i bilmisil yapacak. Mesela Yunanistan'ın iadesini istediği kişileri iade etmeyecek. Yunanistan'a başka yaptırımlar da uygulanabiliyorsa uygulanmalı. Türkiye, Yunanistan'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edebilir. Ayrıca, SİDAS ile Avrupa Konseyi'ne de gidebilir. Türkiye Avrupa Konseyi'ne, tüm delileri sunmasına rağmen Yunanistan'ın iade konusunda gerçekçi olmayan bahaneler sunduğunu anlatabilir.''

"DARBECİLERE HİMAYECİ TAVIR SERGİLİYOR''

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Sezgin Mercan ise Atina'nın darbeci askerler konusunda siyasi bir tutum sergilediğinin aşikar olduğunu söyledi.

Yunan hükümetinin darbeci askerlere karşı himayeci bir tavır sergilediğini ifade eden Mercan, şu değerlendirmede bulundu:

''Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü ilan edildi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu örgüte mensup kişilerin iadesi ile ilgili ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden beklentileri var. Yunanistan da bu ülkelerden biri. Fakat helikopteri alarak kaçan bu darbeci askerlere, başından beri bir himaye sorumluluğu ile yaklaşıyor ve sığınmacı olarak kabul ediyor. Bunun üzerinde de siyasi değerlendirmeler yapıyor."

Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye karşı bir koz elde etmiş gibi gösterdiğini ve bunu da iç siyaset rantına dönüştürdüğünü vurgulayan Mercan şunları kaydetti:

''Yunanistan'ın suçluları iade etmemesi durumunda Türkiye uluslararası platformlara başvurabilir. Ankara bu meseleyi, Avrupa Birliği düzeyinde ve birebir diplomatik ziyaretlerde gündeme taşıyor. Türkiye istihbarat çalışması yapabilir, hukuki süreci takip edebilir. Yunanistan'da süreç ulusal hukuk düzeyinde kaldığı için Türkiye suçluları alamıyor. Ancak konu ulusal hukuk düzeyinden uluslararası hukuk düzeyine taşındığı zaman bu mümkün olabilir. Kısa bir zaman içinde gerçekleşmese de iki hükümet arasında ortak bir buluşmanın olacağını ve süreçle ilgili bir aşama katedileceğine inanıyorum."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:35
  1. Ankara
  2. Yunanistan
  3. darbeci askerler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa başlayanlar var'
    1. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    2. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    3. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    4. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    5. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    6. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    7. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    8. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    9. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    10. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    12. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    13. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    14. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    15. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    16. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    17. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    18. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    19. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek..
    20. İmran Han'dan Türkiye açıklaması
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018