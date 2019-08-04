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Bu bıçaklar dünyanın kurbanını kesiyor

Bursa’nın meşhur bıçakları Kurban Bayramı’nda kullanılmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:32
Bu bıçaklar dünyanın kurbanını kesiyor

Bursa’nın meşhur bıçakları Kurban Bayramı’nda kullanılmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.


Bıçak denildiğinde ilk akla gelen Bursa’da bıçakçıları Kurban Bayramı telaşı sardı. Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesmek, yüzmek ve etlerini kesmek isteyenler, keskinliği ve sağlamlığıyla meşhur Bursa bıçaklarını tercih ediyor. Bursalı bıçakçılar Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişlere yetişmek için harıl harıl çalışıyor. Yüz yıllardır Türkiye’nin en keskin ve sağlam bıçaklarının üretildiği Bursa’da işlerin bayram öncesi açılması üreticilerin yüzünü güldürüyor.


Bayram öncesi işlerin iyi olduğunu ifade eden Bursalı bıçakçı Aziz Şen, "Bursa bıçağına yıllardır Türkiye ve dünyanın farklı illerinden talep var. Bunun en büyük sebebi ise kullanılan malzeme ve işçiliğin kaliteli olması. Bursa bıçağında eskilerden gelen tecrübenin günümüze aktarılması var, yani Bursa bıçağı yüzlerce yıllık ustalıkla üretiliyor. Piyasada kalitesiz Çin malı bıçakları kullanan vatandaşlar Bursa bıçağını kullanınca aradaki farkı görüyor. Et kesim bıçaklarını 50 liradan, kasap bıçaklarını ise 70 liradan satıyoruz. Kaliteli bıçak kullanmak isteyenler fiyatı 70 liranın altında olan bıçakları tercih etmesinler" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:32
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