Bu besinler, vücudu çelik gibi yapıyor! Denemeyen bin pişman olur

Vücudun adeta yapıt sistemi olan kemik ve kaslara çocukluk çağından itibaren bakılması gerekir. Vücut gelişimi ve ilerleyen yaşlardaki hastalıkların önüne geçmek için kemik sağlığını korumanın en kolay etkili yolu tüketilen besinlerdir. Uzmanlar bazı besinlerin kemik ve kas sistemini çelik gibi yaptığını açıkladı. İşte kemikleri çelik gibi yapan besinler...

Güne zinde uyanmanın en etkili yollarından biri kemik ve kas sistemini güçlü kılmaktır. Güçlü olan kemik ve kas sistemi rahat bir uykudan rahat bir yürüyüşe bile sebep olur. Yaş ilerledikçe en sık yaşanan hastalıkların başında kemikler gelir. Vücudun yapı taşı kemikleri güçlendirmek için uzmanlar bazı besinleri açıkladı.

Besinler düzenli tüketildiğinde kemiklerdeki kalsiyumu arıtarak asidik maddeyi dengeler. Böylede romatizmal, erime ve kaslarda incelme gibi sorunları engellemiş olur.

ELMA

Lif bakımından zengin olan elmadan günde bir tane tükettiğinizde kemik sağlığının ihtiyacı olan A, B6, C, E ve K vitaminlerini karşılar.

BROKOLİ

Doğada en sağlıklı besinlerin başında gelen brokolinin faydaları çok az kişi tarafından bilinir. Ancak bilim insanları brokolinin en güçlü D vitamini olduğunu kanıtlayan çalışmalar yapmıştır. Kmeik gelişimi ve güçlenmesi için gerekli olan D vitaminin yüzde 70'ine sahiptir.

PORTAKAL

C vitamini bakımından znegin olan portakal aynı zamanda kemik sağlığına da katkı sağlar. Kemik ve kasların hızla iyileşmesini desteklerken bakteriden etkilenen bağışıklığın kemşklerin yapısına zarar vermesini engeller.

TOFU

Ülkemizde çok yaygın olarak tüketilmesede Asya ülkelerinin vazgeçilmez lezzeti olan tofu, günlük kalsiyum eksikliğini karşılar.

PAÇA ÇORBASI

Yüzyıllardır herkes tarafından bilinen paça çorbası hayvansal maddeler içerir. Bu maddeler insan kemiğinin gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca spor yapanların mutlaka tüketmesi gereken şifa deposu bir besindir. Kemiklerin hızla iyileşmesi ve güçlenmesi için akla gelen ilk besin olan paça çorbasının faydaları bilim insanları tarafından da onaylandı.

YUMURTA

Günde tüketilen 2 adet haşlanmış yumurta ileleyen yaşlardaki kemik hastalıklarını önler. Ayrıca yumurta vücut hücrelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyguğu D vitaminini de barındırır.

ISPANAK

Demir maddesi bakımından zengin olan ıspanak, kanın maddeleri doğru orantıda emilmesini sağlar. Uzmanlar ıspanağın çocukluk yaştan itibaren tüketmesini önerir.

KURUYEMİŞ

Omega-3 yağ asitleri sadece beyin ve sinir sistemine etkisi yoktur. Aynı zamanda kemik gelişimine de katkı sağlar.

HAVUÇ

A vitamini bakımından zengin olan havuç, çiğ olarak tüketildiğinde kolajen etkisi gösterir. Kemiklerin en çok ihtyaç duyduğu kolajen bakımından zengin olan havuç düzenli tüketildiğinde antioksidan etkisi sağlar.

KURU FASULYE

Çoğu kişi tarafından bilinmez ancak romatizmal ağrılara son veren en değerli besin kuru fasulyedir. Günde sadece bir fincan haşlanmış kuru fasulye kemiklerin hızla onarılmasını sağlar. Ayrıca kuru fasulye lif bakımından da zengin bir besindir. Lif sadece bağırsaklara değil aynı zamanda kemik gelişimine de olumlu katkılar sağlar.

KEMİK SUYU

Vücut sağlığının olmazsa olma ihtiyaçlarının başında kalsiyum, magnezyum ve fosfor gelir. Bu mineraller kemik sağlığının mucizesidir. Günde tüketilen bir kase kemik çorbası ya da kemik suyu kemiklerin virüs ve bakterilere karşı direncini artırır.