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Bu besinler sivilce yapıyor!

Kızartılmış gıdalar ve aşırı şeker tüketimi sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Sivilce oluşumunun önüne geçmek için tükettiğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte uzak durulması gereken o besinler...

08 Temmuz 2018 Pazar 17:46
Bu besinler sivilce yapıyor!

Kızartma yapılan yağlar çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır. Bu yiyecekleri düzenli olarak yediğimizde vücudunuz yeni hücre üretiminde bu yağları kullanır. Üretilen hücreler düzenli işlev göremez ve cilt rahatsızlıklarına karşı savunmasız kalırsınız.

Sağlıklı hücrelerin üretilmesi için zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara gerek duyuluyor. Bundan dolayı aşağıdaki belirtilen yiyeceklerden uzak durmanınız da fayda var:

- Patates kızartması

- Hamur kızartması

- Kızarmış tavuklar

- Soğan halkaları

- Mozzarella çubukları

- Yüksek şeker içerikli besinler de sivilcelere neden olur.

- Şeker, bağışıklık sistemini sekteye uğratır ve bakteri enfeksiyonlarına karşı vücudu savunmasız hale getirir. Şeker, cildin esnek yapısının kaybolmasına da sebep olur. Kuru ve sağlıksız ciltler, enfeksiyonlara açıktır.

- Hazımsızlık ve sindirim sorunlarının başlıca nedenleri arasında yer alan şeker, dolaylı olarak sivilcelere yol açar. Uzak durulması gereken şekerli besinler:

- Tatlı

- Soda

- Dondurma

- Bol şekerli meyve suları

- Çikolata

- Kahvaltılık gevrekler

- Kurabiye

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:46
  1. sivilce
  2. sivilce yapan gıdalar
  3. cilt sağlığı

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