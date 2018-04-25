Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu besinler iştahı anında kesiyor!

Yaz mevsimi yavaş yavaş gelmeye başladı. Fazla kilolar ortaya çıkmadan kilo vermenin zamanı geldi. Uzmanlar, kış kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmanın yollarını anlattı. Zayıflamaya yardımcı olan, iştah kesen ve tok tutan 7 mucizevi besin sayesinde kilo vermek mümkün.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:05
Bu besinler iştahı anında kesiyor!

BROKOLİ:

Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor. Aynı zamanda vücuda enerji veriyor.

ELMA:

İçeriğindeki 'lif ve pektin' maddesi nedeniyle uzun süre tokluk hissi veriyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.

KETEN TOHUMU:

İyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve tok kalma süresini uzatıyor.

BADEM:

Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.

SALATALAR:

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.

YEŞİL ÇAY:

Antioksidan deposu olan yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.

YULAF EZMESİ:

Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:05
  1. elma
  2. brokoli
  3. Yeşil çay
  4. lezzetli salatalar
  5. badem
  6. kilo verme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
    1. Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
    2. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
    3. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
    4. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
    5. Evde pizza nasıl yapılır?
    6. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
    7. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
    8. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
    9. Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!
    10. '10 gün boyunca raylara yaklaşmayın'
    11. Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı..
    12. Karaman'da kamyonetle hükümet konağına..
    13. Öğretmen'den öğrencilerine büyük jest!..
    14. İstiklal Marşı’nı kendine kalkan yaptı!
    15. 'İsrail karanlık çağların ruhunu..
    16. Karamollaoğlu, Gül görüşmesi sona erdi
    17. Güneş lekelerinden korunmanın yolları
    18. Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz!..
    19. ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını..
    20. Pepe oynayabilecek mi? İşte TFF talimatı
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı