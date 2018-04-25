Bu besinler iştahı anında kesiyor!
Yaz mevsimi yavaş yavaş gelmeye başladı. Fazla kilolar ortaya çıkmadan kilo vermenin zamanı geldi. Uzmanlar, kış kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmanın yollarını anlattı. Zayıflamaya yardımcı olan, iştah kesen ve tok tutan 7 mucizevi besin sayesinde kilo vermek mümkün.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:05
BROKOLİ:
Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor. Aynı zamanda vücuda enerji veriyor.
ELMA:
İçeriğindeki 'lif ve pektin' maddesi nedeniyle uzun süre tokluk hissi veriyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.
KETEN TOHUMU:
İyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve tok kalma süresini uzatıyor.
BADEM:
Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.
SALATALAR:
Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.
YEŞİL ÇAY:
Antioksidan deposu olan yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.
YULAF EZMESİ:
Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor.
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