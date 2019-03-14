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"Bu beka meselesi değil de nedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:- "Asker ve polisimizin karşısında CHP milletvekilleri, taş attı, polisimize küfür etti. Onlara destek verdi. CHP milletvekilleri terörist cenazelerinde ağıt yakmadı mı? Bu beka meselesi değil de nedir?"- "2003'ten bugüne kadarsa yine aynı miktarda yaklaşık 240 bin ton fındık satıyoruz ancak elde ettiğimiz gelir 1 milyar 600 milyon dolar. 2 milyar dolara ulaştığımız yıllar oldu"

14 Mart 2019 Perşembe 01:03
"Bu beka meselesi değil de nedir"

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Asker ve polisimizin karşısında CHP milletvekilleri, taş attı, polisimize küfür etti. Onlara destek verdi. CHP milletvekilleri terörist cenazelerinde ağıt yakmadı mı? Bu beka meselesi değil de nedir?" dedi.

Canikli, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, Giresunlu sanayici iş adamları ve STK temsilcileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak, "Zeytin Dalı operasyonu başlamadan önce her gün oradan Türkiye sınır şehirlerine yönelik atışlar yapılıyordu. Her gün insanlarımız hayatlarını kaybediyorlardı. Hatay'da, Gaziantep'te insanlarımız göç etmeye başlamışlardı." dedi.

Operasyon için hazırlıkların yapıldığı zamana işaret eden Canikli, şunları dile getirdi:

"Kılıçdaroğlu ve CHP'nin diğer sözcüleri çıkıp dediler ki 'Girmeyin, ne işiniz var orada?' Ülkenin topraklarına saldırı var, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Sonra operasyon yapıldı ve saldırılar sona erdi. Operasyonun en sıcak anında, Mehmetçiklerimiz teröristleri inlerinden çıkarttı. Afrin merkeze doğru kaçıyorlar. Tam o zaman da Kılıçdaroğlu 'Türk askeri Afrin'e girmesin, orası bataklık, ordumuz imha edilir.' diye açıklama yaptı. Niye oraya giriyoruz? Teröristleri temizlemek için. Terörist sıkıştı Kılıçdaroğlu onu korumak için her gün bağırmaya başladı. Doğrudan teröriste destek. Hatırlayın Gezi olayını hatırlayın. Asker ve polisimizin karşısında CHP milletvekilleri, taş attı, polisimize küfür etti. Onlara destek verdi. CHP milletvekilleri terörist cenazelerinde ağıt yakmadı mı? Bu beka meselesi değil de nedir? Bu seçimler için PKK'ya, teröre açıkça destek veren birçok kişi örtülü bir şekilde HDP ile yapılan ittifak neticesinde listelere konuldu, aday yapıldı. 'HDP'nin terör örgütünün siyasi uzantısı olduğundan en ufak bir kuşku var mı? Yok. 'Peki neden kapatmıyorsunuz?' deniliyor. Burası hukuk sistemi, herkesin bir görevi, yetkisi var. Kurallar var."

Canikli, tanzim satışın özellikle dar gelirli vatandaşlara fayda sağladığına değinerek şöyle konuştu:

"23 tane zincir market tespit edildi. Fiyatını hiçbir gerekçe olmadan 4-5 katı artıran marketler var. Hepsi tespit edildi. Tanzim satış sistemi devreye konuldu. 'Bu çağda böyle bir uygulama olur mu?' diye çok eleştirildi. Olması gerekiyor, o sayede oyunun bu kısmı bozuldu. Kılıçdaroğlu'nun bağırmasının sebebi bu. Onlar istiyorlardı ki Ayşe teyzenin o tepkisi, fiyat artışlarında pazarda karşılaştıkları tepki o düşünceyle sandığa gidip hükümeti cezalandıracak, bekledikleri oydu. Cumhurbaşkanımızın bu projesi nedeniyle oyun bozulunca bunların da dengeleri bozuldu."

- "Bu iş bitti, parasını verdik"

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetle başladığına dikkati çeken Canikli, S-400 savunma sistemini alımına ilişkin Pentagon yetkililerinin Türkiye'ye ağır tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Pentagon yetkililerinden biri kalkıp diyor ki Türkiye S-400'den vazgeçmezse sonuçları ağır olur. Diplomatik bir dilde bundan daha ağır bir tehdit ifadesi yok. Sonuçları Türkiye için ağır olur diyorlar. Devam ediyorlar, durmuyorlar. Bizim bakanlığımız döneminde o alımlar yapılmıştı. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Yıllardan beri istiyoruz parasıyla ama vermiyorlar. Sonra Çin'e döndük, onlarla da anlaşamadık. Sonradan Rusya'dan aldık. Çok güzel, harika bir sistem. Kendisi vermiyor, nereden alacağımıza da müdahale ediyor. Bu iş bitti parasını verdik, aldık." ifadesini kullandı.

- "Savunma sanayi ürünlerindeki ihracatımızı yüzde 170 arttırdık"

Canikli, savunma sanayinde ihracatın da her yıl katlanarak arttığını, milli savunma ve silah sanayinde dışa bağımlılığın azaldığını anlatarak "Türkiye'nin savunma sanayide elde ettiği başarıdır. Çok büyük bir ivme kazandık. Şu anda çok sofistike savunma sistemleri üretiyoruz. Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan bütün mühimmatların yüzde 96'sı yerli. Zaten dışa bağımlı olsaydık o operasyonu yapamazdık. Biz 2018'de bir önceki yıla göre savunma sanayi ürünlerindeki ihracatımızı yüzde 170 artırdık ve 2 milyar dolara çıkardık" dedi.

- Fındık ihracatı

Canikli, Merinos'taki programının ardından Emek Mahallesi Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Giresun Espiye ve Çevre Köyleri Derneğinin yardımlaşma ve dayanışma gecesine katıldı.

Canikli burada yaptığı konuşmada, Giresun'un eskiden göç veren bir kent olduğunu ancak AK Parti'nin fındık fiyat politikasıyla birlikte yeniden göç alan bir kent haline geldiğini aktardı.

1993'ten 2002'ye kadar yıllık ortalama 240 bin ton iç fındık ihraç edildiğini anımsatan Canikli, Türkiye'nin bu satıştan elde ettiği gelirin yaklaşık 650 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, "2003'ten bugüne kadarsa yine aynı miktarda yaklaşık 240 bin ton fındık satıyoruz ancak elde ettiğimiz gelir 1 milyar 600 milyon dolar. 2 milyar dolara ulaştığımız yıllar oldu. Yani dolar bazında tam 3 katı gelir elde etmişiz. Bu farkın çok iyi düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve partililer de katıldı.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:03
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
  2. Bursa

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