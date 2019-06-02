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"Bu bayramda çok önemli tedbirler aldık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda"- "Seyahat planınızı, tatilinize başlamadan önce en iyi şekilde yapmanız, kazaları önlemenin birinci şartıdır"- "İstanbul bu rövanşizmi kaldırmayacak bir şehirdir. Böyle ideolojik bir kavgayı ve bunun üzerinden Türkiye'ye yansıtacak bir tartışmayı taşıyamayacak bir şehirdir çünkü İstanbul’un vakit kaybetmeye tahammülü yok"

02 Haziran 2019 Pazar 14:17
"Bu bayramda çok önemli tedbirler aldık"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar." dedi.

Bakan Soylu, Esenler’deki bir restoranda muhtarlarla bir araya geldi.

Sözlerine Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra YSK kararıyla tekrarlanan seçimlere değinerek, "Herhangi bir olay söz konusu değil. Seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık." ifadelerini kullandı.

Bayramların heyecan ve mutluluğun yaşandığını ancak trafik yüzünden endişelerin de arttığı günler olduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar. Aldığımız tedbirlerin etkisini görmek için hem helikopter denetimimiz hem de drone denetimimiz, aynı zamanda İçişleri Bakanlığından hem jandarma hem de emniyetten görevlendirdiğimiz müfettişlerin bayram boyunca ortaya koyacağı denetimler olarak bütün bayram boyunca sahadayız."

Vatandaşların tatil yolunda dikkatli olması gerektiğini belirten Soylu, "Tek amacımız var, trafik kazalarının az olması, mümkünse hiç olmaması, 0 can kaybı, insanların gidecekleri yerlere sağ salim gitmesi. Tatiliniz vardığınız yerden başlamıyor, tatiliniz araca bindiğiniz andan başlıyor. Seyahat planınızı, tatilinize başlamadan önce en iyi şekilde yapmanız kazaları önlemenin birinci şartıdır." şeklinde konuştu.

Bayram tatil yolunda yaşamını yitirenlerin oranını veren Soylu, geçen yıl 18 kişinin Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü hayatını kaybettiğini ifade etti. Son 10 yılın ortalamasının 20 kişi olduğunu ifade eden Soylu, bu yıl 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Soylu, bayram tatili yolunda hayatını kaybedenlerin oranında yüzde 62 azalma olduğunu belirtti.

Trafik denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Soylu, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde trafik denetimlerine katılacağım. Emniyet kemeri kontrolü yapıyoruz, bir taraftan araç takip mesafesi kontrolü yapıyoruz, cep telefonu ile konuşmama kontrolü, hız limitleri kontrolü yapıyoruz. Yüz yüze iletişim ortaya koyuyoruz. Ceza kesmekten daha çok vatandaşlarımızın bu yollarda rahat olması, yorgunluklarının giderilmesini, özellikle yaşam tünellerinde onları biraz daha yorgunluktan alıkoyan bir anlayış ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları uyaran Bakan Soylu, "Ne olursunuz dikkatli gidin. Trafik sıkışıklığından dolayı yavaş gidişinizin acısını trafik açıldıktan sonra gaza basarak çıkarmayın. Bu son derece yanlıştır. Yorgunluk hissediyorsanız 5 kilometre kaldıysa bile dinlenmek esastır. Burada mümkün olduğu ölçüde yorgunluk geldiği esnada dinlenmek esastır." dedi.

- "Hala bir rövanşizm talebi var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere değinerek, şunları kaydetti:

"Binali ağabey geçen gün bir gösteriye gitti. Oradan çıkarken bile Binali ağabeye karşı yapmış oldukları davranışlar, Binali ağabeyin bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerle hiç örtüşen ve Binali ağabeyin hak ettiği davranışlar değildir. Demek ki birilerinin karnındaki gaz hala devam etmektedir. Hala bir rövanşizm talebi vardır. Ve ben bu rövanşizmi tehlikeli görüyorum. Çünkü İstanbul bu rövanşizmi kaldırmayacak bir şehirdir. Böyle ideolojik bir kavgayı ve bunun üzerinden Türkiye’ye yansıtacak bir tartışmayı taşıyamayacak bir şehirdir çünkü İstanbul’un vakit kaybetmeye tahammülü yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya olmasaydı ne olurdu? Bu yatırımlar olmasaydı ne olurdu?"

Binali ağabeyin yaptıkları 17 yıldır çok net ortada. Şu telefonlarda kullanılan internet kalitesinin çok iyi olmasından tutalım da, tünellere kadar, Türkiye'deki havalimanlarından, Türkiye'nin altyapısına kadar, bölünmüş yollar, hızlı trenler Marmaray'a, Avrasya'ya kadar. Bütün bunların yanı sıra Binali ağabey bir şey daha yaptı. Liderine ve davasına yapılan saldırılardan bir tek adım geri atmadan sadakatle bu memleketin geleceğine sahip çıktı."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:17
  1. İçişleri Bakanı Soylu

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