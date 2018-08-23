Bu bayram da Türkiye umut oldu

Türkiye ile birlikte 30 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiren Sadakataşı Derneği kurban kesim ve dağıtım çalışmalarına başladı.

Kurban çalışmaları için dünyanın dört bir yanına giden Sadakataşı ekipleri bayram namazı sonrası bölge insanları ile bayramlaşmanın ardından kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirmeye başladı.

Bu sene ‘Kurban Yaşatır’ çağrısı ile kurban kampanyasını yürüten Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 30 ülkede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinci yaşayabilmesi için vekaletini aldığı 8 bin yediyüz hissenin kesim ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

Dernek kriz bölgeleri, unutulmuş İslam Coğrafyaları ve fakirliğin hüküm sürdüğü bölgelerdeki insanlara ulaşarak bayram sevinçlerine ortak oluyor. Kurbanın paylaşmak ve kardeşliği hatırlamak olduğunu belirten Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, ‘’Bölgelere giden ekiplerimiz zor durumda olan kardeşlerimizle gönül köprüleri kurarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek kardeşliği yaşatıyor" İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklmada; ‘’Bölgelere gönderilen ekiplerimiz bayramın birinci günü itibariyle kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Bazı bölgelerde bayramın bir gün geç başlamasından dolayı kurban kesimleri o bölgelere göre bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar devam edecektir. Kurbanlarını mazlum coğrafyalara ulaştıran değerli bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Herkese hayırlı bayramlar.’’ İfadeleri kullanıldı.