0553 313 94 23

Bu bayram da Türkiye umut oldu

Sadakataşı kurban kesim ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:46
Bu bayram da Türkiye umut oldu
Türkiye ile birlikte 30 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiren Sadakataşı Derneği kurban kesim ve dağıtım çalışmalarına başladı. 
 
Kurban çalışmaları için dünyanın dört bir yanına giden Sadakataşı ekipleri bayram namazı sonrası bölge insanları ile bayramlaşmanın ardından kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirmeye başladı. 
 
Bu sene ‘Kurban Yaşatır’ çağrısı ile kurban kampanyasını yürüten Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 30 ülkede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinci yaşayabilmesi için vekaletini aldığı 8 bin yediyüz hissenin kesim ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor. 
 
Dernek kriz bölgeleri, unutulmuş İslam Coğrafyaları ve fakirliğin hüküm sürdüğü bölgelerdeki insanlara ulaşarak bayram sevinçlerine ortak oluyor. Kurbanın paylaşmak ve kardeşliği hatırlamak olduğunu belirten Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, ‘’Bölgelere giden ekiplerimiz zor durumda olan kardeşlerimizle gönül köprüleri kurarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek kardeşliği yaşatıyor"  İfadelerini kullandı. 
 
Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklmada; ‘’Bölgelere gönderilen ekiplerimiz bayramın birinci günü itibariyle kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Bazı bölgelerde bayramın bir gün geç başlamasından dolayı kurban kesimleri o bölgelere göre bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar devam edecektir. Kurbanlarını mazlum coğrafyalara ulaştıran değerli bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Herkese hayırlı bayramlar.’’ İfadeleri kullanıldı.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:46
  1. Sadakataşı Derneği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu
    1. Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın..
    2. Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve..
    3. TSK duyurdu! İmha edildi
    4. Fransa'daki saldırı DAEŞ üstlenmişti,..
    5. Almanya'dan İran teklifi: Amerika'dan..
    6. Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    8. 'Yunanistan aldığı karardan bir an..
    9. Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib..
    10. Kudüs'te Filistinlileri taşıyan otobüs..
    11. PSG'nin talip olduğu Clichy hakkında..
    12. PFDK cezaları açıkladı!
    13. Saniyeler içinde olan oldu! Rögara..
    14. Bekir Pakdemirli: Orman yangınına..
    15. TSK'dan Münbiç hattında 34'üncü..
    16. Kütahya’da yıldırım isabet eden çiftçi..
    17. Sakarya'da serinlemek için denize..
    18. Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    19. Yunanistan'dan darbecilere skandal..
    20. Çanakkale’de 48 kaçak göçmen yakalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak