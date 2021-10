'Bu Bayrak Daima Doğru Yolda Dalgalanacaktır!'

Bu hafta Ankara’nın en büyük tiyatro sahnesinin açılışına iştirak ettim. Açılışı 12 Ekim 2021 Saat: 20:00’da Kültür ve Turizm Bakanı, Ankara Valisi, Pursaklar Kaymakamı, Pursaklar Belediye Başkanı ve yardımcıları, AK Parti Genel Merkez; İl-İlçe yönetimi, kültür sanat muhabirler derneği yönetimi ve çok sayıda seyirci ile birlikte kapsamlı bir açılış gerçekleştirildi…

Açılışta gerçekleşen sahnedeki oyun ise “Bizim Yûnus” idi. Malum hepimiz biliriz bizim Yûnus’u talebeliği Tabduk Emre’nin yanında geçmiştir.



Mutasavvıf Tabduk Emre’nin de 13. Yüzyılda Anadolu’ya geldiği bilinmektedir. Yûnus Emre’nin de mürşididir, yani doğru yolu gösteren gafletten uyandıranıdır.

Yûnus Emre’nin dergâha odun taşıdığını biliriz. Bir gün o odunlar hocasının dikkatini çeker ve der ki; Yûnus can ormanda hiç eğri odun yok mu? Yûnus’un da “Buraya odunun bile eğrisi girmedi” veyahut “Bu kapıya eğri odun yakışmaz” dediği söylenir!



Bu doğruluğu bizim Yûnus nerden aldı ki acep? Doğruluk ve dürüstlük İslâm dininin temel ilkelerinden değil miydi? Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de; “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hûd Suresi, 112. Ayet) diye biz cahil ve zalim insanoğluna buyurmadı mı? Rabbim bizleri doğru ve iyi insanlarla karşılaştırsın…

Tabii Tabduk Emre doğru odunları görünce bizim Yûnus’un artık çilesinin bittiğini söyler ve Yûnus sırtında abasıyla yola revan olur… Günümüz siyasetine baktığımızda lâ teşbih ve lâ temsil doğru odundan çok eğri odun var…



Bu ülkeye doğru, dürüst, ilkeli insanlar, yöneticiler ve siyasetçiler lazım değil mi?



Siyasette birilerine taşeronluk yapmak hele ki iç siyasette fecaattır.



Şimdi bakıyoruz muhalefet kanadından zırvalamalar devam ediyor. Siyasi cinayetler olabilir sözleri gündeme geliyor…



Halkın seçimle getirdiği bir Cumhurbaşkanını mı kastediliyor bu nasıl bir subliminal mesajdır… Bunu 2016 da “AK Parti iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dâhil, her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda” diyerek ortaya atan Kemal Bey’in söylemleri yıl 2021 oldu halen değişmedi.



Geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında da “seçimler öncesi siyasi cinayetlerden endişe ediyorum” demişti.



Aynı söylemi ittifakın diğer ortağından da duyuyoruz. O da diyor ki “siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var”..



Ne oluyor aklıma hemen rahmetli Turgut Özal, Adnan Menderes ve Dünya da haçlı komitesine karşı gelen liderlerin akıbetleri geliyor… Farklı lobiler ve komiteler nelerin peşinde Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Nihat Erim, Necip Hablemitoğlu, Abdi İpekçi, Hrant Dink ve Üzeyir Garih vs. daha sayabileceğimiz yüzlerce faili meçhuller… Kimler söyletiyor bunları neden dillendiriliyor? Muhalefetin ağzından kime ne mesaj verilmeye çalışıyor…



Geçmişte Türkiye de Gladio yapılanmasının finansörü Amerika idi o yapıyı Cumhurbaşkanımız yıkmayı başarmıştı. Yuları dış güçlerin elinde olan Gladiocuların sisli duvarlarıydı yıkılanlar…



Hatırlayın eski Başbakanları ve Cumhurbaşkanlarını birçok cinayetin belli safhalarına kadar bilgiler geliyordu sonrası duvar oluyordu kimse bilgi alamıyordu. Örtbas edilip efendim bu iş bizi aşıyor karıştırmayalım deniliyordu.



Akıllarda delice sorular çalkalanıyor.



Bu cennet vatan ülkemize karşıt olmak komitelerin ekmeğine ballı kaymak sürmek olmaz mı?



Atalarımıza yaraşır birer torun olmak lazım değil mi? Burası Türkiye, bizim vatanımız! Buraya eğri odun girmemelidir. Hatta ve hatta bu ülkeye eğri odun yakışmaz… Unutmayın ki eğri odun batıya, doğru odun Türkiye’ye yakışır.



Biz de Yûnus’un hayra taşıdığı odun gibi doğru olalım.



Zaten Rabbimizin emrinde de böyle değil mi? “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hûd Suresi, 112. Ayet) Toplum fertlerden oluşur. Her fert de kendini düzeltirse, doğru olursa toplum da doğru olarak düzelmiş olacaktır… Bu Bayrak Daima Doğru Yolda Dalgalanacaktır! Vesselâm…