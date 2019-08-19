Bu baroların boykotu da neyin nesi?!

Sibel Hatun

17 baronun boykot ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak adli yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği katılma kararı aldı. TBB Genel Başkanı Metin Feyzioğlu’nun adli yıl açılış törenine katılacağını açıklamış.. Vay efendim bu nasıl olurmuş, bizler saraya değil, atamıza koşacağız diye malum naralar atılmaya başlanmış...

Yahu bu başkaldırı neyin nesi, kim neye hizmet ediyor anlamak mümkün değil.. Sizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının davetine icabet etmemekle neyi kime ispat etmenin peşindesiniz!.. İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Malatya, Tunceli baroları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılacağını açıklamasına karşın, söz konusu törene katılmayacaklarını açıklamış. Boykota katılan barolardan sadece 18’inin temsil ettiği avukat sayısının, barolara kayıtlı tüm avukatların yüzde 78’ini oluşturduğu yazıyor malum gazetelerde...

Şimdi olayı nasıl yorumlayalım bu yapılanlar hukuksal gözde peki nedir? Bu yapılan düşünce özgürlüğü müdür yoksa devletin temeline, devlet büyüğüne yapılan bir edepsizlik midir? Bunu bendeniz büyük bir terbiyesizlik olarak görüyorum.. Artık yeter bu her naneye itiraz edilmesine. Bıktık bu kendini bu ülkenin savunucusu zanneden zavallılardan...