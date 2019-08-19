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Bu baroların boykotu da neyin nesi?!

Gazetemiz okurlarından Sibel Hatun, "Bu baroların boykotu da neyin nesi?!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
Bu baroların boykotu da neyin nesi?!

Sibel Hatun

17 baronun boykot ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak adli yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği katılma kararı aldı. TBB Genel Başkanı Metin Feyzioğlu’nun adli yıl açılış törenine katılacağını açıklamış.. Vay efendim bu nasıl olurmuş, bizler saraya değil, atamıza koşacağız diye malum naralar atılmaya başlanmış...

Yahu bu başkaldırı neyin nesi, kim neye hizmet ediyor anlamak mümkün değil.. Sizler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının davetine icabet etmemekle neyi kime ispat etmenin peşindesiniz!.. İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Malatya, Tunceli baroları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılacağını açıklamasına karşın, söz konusu törene katılmayacaklarını açıklamış. Boykota katılan barolardan sadece 18’inin temsil ettiği avukat sayısının, barolara kayıtlı tüm avukatların yüzde 78’ini oluşturduğu yazıyor malum gazetelerde...

Şimdi olayı nasıl yorumlayalım bu yapılanlar hukuksal gözde peki nedir? Bu yapılan düşünce özgürlüğü müdür yoksa devletin  temeline, devlet büyüğüne yapılan bir edepsizlik midir? Bunu bendeniz büyük bir terbiyesizlik olarak görüyorum.. Artık yeter bu her naneye itiraz edilmesine. Bıktık bu kendini bu ülkenin savunucusu zanneden zavallılardan...

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
  1. Düzce
  2. Zonguldak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Ordu
  7. Muş
  8. Muğla
  9. Malatya
  10. Kocaeli
  11. Kırklareli
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Hatay
  15. Gaziantep
  16. Eskişehir
  17. Denizli
  18. Bursa
  19. Balıkesir
  20. Aydın
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Amasya
  24. Adana
  25. Sibel Hatun
  26. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  27. adli yıl açılış töreni
  28. Türkiye Barolar Birliği
  29. TBB Genel Başkanı Metin Feyzioğlu
  30. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
  31. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

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