Bu aşılama hızıyla güzel günler yakın

Hasan Eğrigöz Ankara

Salgın sürecinde kapı kapı gezerek sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını ulaştıran Vefa Destek Grupları, dağ bayır, ova çayır, şehir merkezi ve dağ köylerinde gece gündüz virüsün izini süren Filyasyon ekipleri, kapalı yolları, karlı dağları aşarak evlerinde ve tarlalarında çalışan büyüklerimizi aşılayan aşı ekipleri, evlerinden evlatlarından ayrı kalarak gece gündüz hastalarını iyiştirmek için tulumların içinde ter döken fedakar sağlık ekipleri, sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarını dahi yemleyen güvenlik güçleriyle dünyaya örnek bir salgınla mücadele destanına imza atan Türkiye, aşılamada da dünyada bir ilke imza attı. Toplam vurulan aşı sayısında dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde yer alan Türkiye, nüfusuna oranla bir günde 1 milyon 240 bin 311 vatandaşına aşı yapabilen tek ülke olarak rekor kırdı.

2021’in ikinci yarısında salgından kurtuluyoruz

Türkiye’nin aşılamada yakaladığı hızı Akit’e değerlendiren TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Esgin, Türkiye’nin bu hızla aşılamaya devam ettiği takdirde çok yakında toplumsal bağışıklık oranını yakalayacağını söyledi.

Aşılamada son günlerde rekor düzeylere ulaşıldığını aktaran Esgin, “Salgın sürecinde dünyada olabilecek en olumsuz senaryo gerçekleşti. Türkiye salgın sürecinde aldığı kararlar ve acil durum yönetimi ile birçok açıdan en başarılı ülkeler arasındaki yerini aldı. Özellikle sağlık altyapısındaki üstünlüğüyle dünyadan pozitif ayrıştı. Bu pozitif ayrışmalarından birisi de aşı tedariki oldu. Nüfusumuzun 3 katı kadar bir aşı anlaşması gerçekleştirdik ve aşı çeşitliliği yakaladık. Bütün dünya genelinde zaman zaman tedarik sorunları yaşandı. Çünkü zamanla yarışıyoruz, her can bizim canımız. Bu noktada cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün salgın sürecinde son derece önemliydi. Bu açıdan Türkiye, en çok aşı yapılan ilk 10 ülke arasında. Türkiye, kendi aşısını henüz üretemediği halde aşıyı en çok tedarik eden ülke oldu. Son günlerde de rekor düzeylerde kullandı” dedi.

Herkes kendisini pandemi sonrasına hazırlasın

Bilimsel olarak nüfusun yüzde 67’sinin aşılanması ile toplumsal bağışıklığın oluşacağını söyleyen Doktor Esgin, “Aşılamada yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hedef kitlemizin kısa bir süre içerisinde yarıdan fazlasını aşılamış olacağız. 20 yaş üstünü çok kısa sürede aşılayabileceğimizi tahmin ediyorum. Bilimsel veriler ışığında söylüyorum; 2021’in ikinci yarısında Türkiye, toplumsal bağışıklığı yakalayarak küresel salgının etkilerinden önemli ölçüde kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren bize gösterdiği bir vizyon var. Pandemi sonrası için. Hepimizin, tüm sektörlerin pandemi sonrasına hazır olması gerekiyor. Bu, son derece önemli” ifadelerini kullandı.

