'Bu artışlar normal mi yetkililere soruyorum'

1970’lerde Türkiye’den Almanya’ya Türk işçileri akın ettiğinde Köln’de daire fiyatları ve daire kiraları bir hayli yükselmişti. Aynı zamanda daire yokluğu baş göstermişti. Köln Belediyesi 15 bin tane daire satın almış ve daire yaptırmış bu sıkıntıyı ortadan kaldırmıştı. Şimdi devlet İstanbul’da 169 adet devlete ait arsanın satışını ilan etti ve internette televizyon ekranlarında ilan etti. İstanbul’da daire ve dükkan fiyatları yüzde 300’e fırlamışken devlet bu daire ve dükkan fiyatlarının ve kiralarının yükselmesini sadece seyrediyor. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bile İstanbul’da daire kiralarının yüksekliği yüzünden memurlarımızın tayinini İstanbul’a yaptıramıyoruz diye şikayetleniyor.

Devlet bu 169 tane arsaya binlerce blok yaptırmak varken veya TOKİ’ye devretmek varken satışa çıkarıyor. Bu sadece sorumsuzluktan başka bir şey değildir. Devlet bu arsalara binlerce daire yaptırsa 2+1’lere asgari ücretin 3’te 2’si kadar 3+1’lere asgari ücretin tamamı kadar ücret koysa bundan vatandaş faydalanır, hem devletin tayinini yaptırdığı öğretmenler hem inşaat sektörü canlanır hem de binlerce inşaat ustası, amelesi faydalanır. Devlet işin kolayına bakıyor, arsaları satışa sunuyor. Aynı zamanda kira artışları önlenir, daire fiyatları da düşer. Bu meseleyi tam üç defa yazdığım halde yetkililer ya uykuya yatıyorlar ya da yetkililerin birkaç tane kiralık gayrimenkulü var. Bundan dolayı topu taca atıyorlar. Bakıyorum meclisteki milletten hizmet için oy alanlar yani CHP’liler, AK Partililer, HDP’liler, İyi Partililer bu probleme hiç girmek istemiyorlar. Maaşları dolgun, meclisin lokantasından, kafesinden çok ucuz fiyatlarla yararlanıyorlar bunlar nemelazımcılığa soyunuyorlar. Halkın derdi bunları hiç ilgilendirmiyor, ama şunu hiç unutmasınlar; büyük yangınlar küçük kıvılcımlardan çıkar.

Terör örgütleri de böyle fırsatları kollarlar. Hiç haberleri yok. Zaten yetkililerin danışmanları, prof’ları, akademisyenleri uzman unvanlıları halkı hiç bilmezler, çünkü rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu’nun dediği gibi bunlar halkın içine bile girmezler, dolayısıyla halkı hiç bilmezler. Bu kiraların ve daire fiyatlarının yükselmesi altı aylık mesele. Aradan iki yıl geçsin bu ücretlerle bu kiralar ödenmeyince ev sahibi kiracı kavgaları başlayacak. Yaralamalar, kavgalar hatta cinayete varan olaylar meydana gelecektir. Biz dışarıdan gelecek kaosları, terörü önleyelim derken içeride huzursuzluklar, kaoslar doğacaktır. Benim oturduğum daire 2200 TL’yken ev sahibi 2800 TL yaptı. Zaten artışın normali de budur. Karşımda oturduğum dairenin biri boşaldı. Ev sahibi hemen 5000 TL’ye kiraya verdi. Benim üstümde bir daire boşaldı sahibi 7000 TL’ye kiraya verdi. Yeğenim bir tane 2+1 daire buldu ve 8 bin TL’ye kiraladı.

Bu artışlar normal mi yetkililere soruyorum. Yetkililer, emlakçıları veya dairesini dükkanını kiraya verenleri hiç takip etmezler mi? Bu fırsatçıları ve açgözlüleri hiç takip etmezler mi? Bunlara hiç durun demezler mi? Devlet, vatandaşın malını, canını, hakkını korumak zorundadır. Bunu sade bir vatandaş olarak benim mi söylemem gerekiyor. Ev ve dükkan fiyatları, kiraları almış başını gitmiş. Hırsızlık, gasp, soygun, cinayetler almış başını gitmiş. Vatandaş inim inim inliyor. Pahalılık etrafı sarmış. Bizden, sizin hakkınızı hukukunuzu koruyacağız, derdinizle mecliste ilgileneceğiz diyerek oy alan milletvekilleri ortadan kaybolmuş, nasılsa aybaşlarında dolgun maaşlarını alıyorlar. Meclisin lokantasından çok ucuz et yemekleri yiyorlar, kafesinden bedava kahvaltılarını yapıyorlar. Umurlarında mı, lacivert takım elbiseleri giyiyorlar, yakalarına da rozeti takıyorlar, havalı havalı geziyorlar.

Halk bunların umurunda mı, ancak ahirete intikal ettiklerinde 85 milyon bunların yakasına yapışacak hiç haberleri yok. Bir insan ahirette tek kendi hesabını bile veremez hiç düşünmüyorlar. Neyse öbür mevzumuza dönelim. Ev ve dükkan kiraları önlenmeyince işveren ev ve dükkan kiralarının yüksekliğini satmış olduğu ürünlere yansıtıyor, pahalılık doğuyor.

Vatandaşın alım gücü duruyor, bu defa işveren eleman azaltmaya gidiyor, bu defa da işsizlik çoğalıyor. İşsizlik çoğalınca hırsızlık, gasp, dolandırıcılık da artıyor. Büyük devlet adamları bunu görürler.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bunu bilmek için kâhin olmaya gerek yoktur.

Şunu hiç unutmayalım. Zenginin 32 dişi varsa fakirin de 32 dişi vardır. Zenginin bir midesi varsa fakirin de bir midesi vardır, zenginin nefsi varsa fakirin de nefsi vardır.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde “Ümmetimin yokluktan dolayı küfre düşeceğinden korkarım” diyerek bu meselenin önemine dikkat çekmiştir.

Bir devleti yıkmak için savaşmaya gerek yoktur. O devleti ya cahil bırakacaksın ya da fakir bırakacaksın, mesele bu kadar basittir. Değerli Cumhurbaşkanım, “15 bin tane öğretmenin atamasını yapacağız, bunun 7500 tanesini İstanbul’a yapacağız” diyor. Acaba bu öğretmenler nerede oturacaklar, merak ediyorum. Neyse bu meselenin çözümü bu yazıyı yazan vatandaştadır. Bana ulaşırlarsa anlatırım. Saygılarımla.