Belediyelerce planlarda camii yeri gösterilen yerler şahıs mülkleri milli emlak tarafından istimlak edilmediğinden birçoğu camiiye çevrilememektedir. Bu tür arsaları ilçe müftülerine görev verilip bu arsalar Diyanete kazandırılmalıdır bu tür arsalar İzmir’in çeşitli ilçelerinde mevcuttur. Bornova, Çiğli ve Karabağlar Vatan mahallesinde mevcuttur Vatan mahallesindeki arsa, bir dernek tarafından hastahaneye gelen kişi ve yakınlarına hem aşevi hem kalacak mekan hem camii yapmak projeleri var. İlçe kaymakamlarımız ve müftülerimiz elini taşın altına koysunlar.. Kabre girişten itibaren bunun faydalarını göreceklerdir.