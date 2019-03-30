Bu araçtan sağ çıktılar Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Sivas karayoluGürün ilçesi Mazikıran mevkisinde meydana geldi.Kayseri’den Sivas istikametine gitmekte olan R.K.(37) yönetiminde ki 41 UB 063 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik levhasına çarparak ters döndü. Kazara araç hurdaya dönerken sürücü R.K., eşi D.K.(33) ve çocukları E.E.K.(7) ile Y.K.(11) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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