Bu araçtan sağ çıktılar
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.30 Mart 2019 Cumartesi 14:18
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Sivas karayoluGürün ilçesi Mazikıran mevkisinde meydana geldi.Kayseri’den Sivas istikametine gitmekte olan R.K.(37) yönetiminde ki 41 UB 063 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik levhasına çarparak ters döndü. Kazara araç hurdaya dönerken sürücü R.K., eşi D.K.(33) ve çocukları E.E.K.(7) ile Y.K.(11) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
YORUM YAZ