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Bu araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kaganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen kamyonete çarptı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:18
Bu araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kaganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Aracının büyük hasar gördüğü sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu.


Kaza Nalınlar orman deposu mevkiinde meydana geldi. H.T. idaresindeki 16 CTD 83 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak karşı yönden gelen 43 AAG 960 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkıp yola savrulurken araçta büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise sürücülerle ilgilendi. Otomobil sürücüsü H.T’nin kazadan yara almadan kurtulması yüreklere su serpti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:18
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