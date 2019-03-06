Bu araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kaganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen kamyonete çarptı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kaganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Aracının büyük hasar gördüğü sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Kaza Nalınlar orman deposu mevkiinde meydana geldi. H.T. idaresindeki 16 CTD 83 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak karşı yönden gelen 43 AAG 960 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkıp yola savrulurken araçta büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise sürücülerle ilgilendi. Otomobil sürücüsü H.T’nin kazadan yara almadan kurtulması yüreklere su serpti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.