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Erken yaşta evlenen annelerin bu çığlığını kim duyacak? Endişeli bekleyiş sürüyor

Mazlumların ve mağdurların sesi yeniakit.com.tr, Türkiye’de her kesimin vicdanını sızlatan fakat bir türlü sorunları çözülemeyen genç evlilerin mağduriyetlerini gündeme getirmeyi sürdürüyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:40

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Mazlumların ve mağdurların sesi yeniakit.com.tr, Türkiye’de her kesimin vicdanını sızlatan fakat bir türlü sorunları çözülemeyen genç evlilerin mağduriyetlerini gündeme getirmeye devam ediyor. 18 yaş altında evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları neticesinde eşleri tutuklanan annelerin çaresiz bekleyişleri sürüyor.  

Erken yaşta evlendikleri için haklarında açılan davalar sonucu eşleri tutuklanan mağdur kadınlar, Whatsapp iletişim hattı üzerinden yeniakit.com.tr’ye gönderdikleri videolarla sorunlarını dile getirmeye devam ediyorlar.

Gamze Soysal: Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz!

Erken yaşta evlilik yaptığı için eşi 8 yıl hapis cezası alan mağdurlardan Gamze Soysal, “Eşim Yılmaz Soysal’la 2008 yılında kendi rızamızla kaçarak evlendik. Aradan geçen 9 yıl sonra eşime 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ben iki kız evladım ile bir başıma çaresiz kalmaya mecbur bırakıldım. Yetkililerden tek isteğimiz; artık bizleri duyup mağduriyetlerimizi gidersinler. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Bizim tek isteğimiz eşlerimize biran önce eşlerimize kavuşmak.” şeklinde konuştu.      

“Kadını koruma kanunları bizi korumadı”

Eşi Mustafa Tıraş’ın 6 aydır Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde yattığını belirten mağdur annelerden Merve Tıraş ise şöyle konuştu:

“Eşimle 2011 yılında kendi isteğimle kaçarak yuva kurduk. 8 senedir evliliğimiz devam ediyor. 3 yaşında bir kız evladım var ve ben kız evladımla birlikte mağdur edildim. Kadını koruma adına verilen kararlar bizleri korumadı, aksine bizleri mağdur etti. Kadın olarak zor şartlarda mücadele etmek çok zor. Artık yetkililerden biran önce bunun çözümünü istiyoruz. Bir defalığına eşlerimiz affedilsin ve evlerine geri dönsünler. Biz cahillik ettik….Bunun suç olduğunu bilseydik evlatlarımıza biz bunu çektirmezdik. Ne bayramımız bayram ve ne de günlerimiz bir gün. Kadınların beni anlamasını, yetkililerin beni duymasını istiyorum. Kadın olarak çok mağdurum. Tek başıma hayat mücadelesi veriyorum. Allah’ın izniyle biran önce bir çözüme ulaşılır inşallah.”

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
  1. Nevşehir
  2. erken yaşta evlilik
  3. erken yaşta evlilik mağduru

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  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    Bu kanunların adi kadınları koruma kanunu. Ama amacı evlilikleri bitirme gayri meşru hayatı siradanladtirma amacını taşıyor. Bu yüzden evlenen erkekleri cezalandırma var hep. Bunu da başörtülü turbanli kadınlara yaptırıyorlar. Yahudiler oyunlarını çok güzel oynuyor. Ama önemli değil biz su istanbul belediyesini kazanalim ekonomimiz iyilessin. Yedi duvele karsi mucadele veriyoruz. S.400 leri bir alalım. Kibrista petrolu bir cikartalim. Birde abd ile ilişkileri bir düzeltelim bir de suriyede pkk ya devlet kurdurtmayalim terörü bitirelim sonra bu evliliklere de bakarız. Modunda iktidar. Halbuki oyu biz müslümanlardan aliyor. Ama sinemacıları n en küçük en dünyevi arzularını kendi sarayında pardon külliyede ağırlayarak orada cozuveriyor 1 günde. Yazık yazık. Allah bu olanlara razı gelmez.
  • Bacım kanuna uy!Bacım kanuna uy!1 sa önce
    18 yaş altında evlenmeyin!Hem eliniz para tutsun adama bağlanmayın(ya da kaçtığın kim ise çocuğa! :( )Ergen olmak yetmez reşit olmak,para kazanmak lazım evlilik için;sanki tam tersiymiş gibi iftira atılsa da İslam’da da bu böyle,iyice araştırın!Birilerinin yorumu bunu normalleştirmez!Kur’an’da da yok,Peygamber(s.a.v.) de Hz.Aişe validemizle 18 yaşında evlenmiş(Allah evlenmesini emrettiği için);cahiliye adeti:araplar ergenliğe girmeden kız çocuklarının yaşını hesaplamıyorlar yani 6 yaşında evlendi diyorsa ergenliğe girdikten 6 sene sonra evlendi demek.

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