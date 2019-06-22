Erken yaşta evlenen annelerin bu çığlığını kim duyacak? Endişeli bekleyiş sürüyor

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Mazlumların ve mağdurların sesi yeniakit.com.tr, Türkiye’de her kesimin vicdanını sızlatan fakat bir türlü sorunları çözülemeyen genç evlilerin mağduriyetlerini gündeme getirmeye devam ediyor. 18 yaş altında evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları neticesinde eşleri tutuklanan annelerin çaresiz bekleyişleri sürüyor.

Erken yaşta evlendikleri için haklarında açılan davalar sonucu eşleri tutuklanan mağdur kadınlar, Whatsapp iletişim hattı üzerinden yeniakit.com.tr’ye gönderdikleri videolarla sorunlarını dile getirmeye devam ediyorlar.

Gamze Soysal: Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz!

Erken yaşta evlilik yaptığı için eşi 8 yıl hapis cezası alan mağdurlardan Gamze Soysal, “Eşim Yılmaz Soysal’la 2008 yılında kendi rızamızla kaçarak evlendik. Aradan geçen 9 yıl sonra eşime 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ben iki kız evladım ile bir başıma çaresiz kalmaya mecbur bırakıldım. Yetkililerden tek isteğimiz; artık bizleri duyup mağduriyetlerimizi gidersinler. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Bizim tek isteğimiz eşlerimize biran önce eşlerimize kavuşmak.” şeklinde konuştu.

“Kadını koruma kanunları bizi korumadı”

Eşi Mustafa Tıraş’ın 6 aydır Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde yattığını belirten mağdur annelerden Merve Tıraş ise şöyle konuştu:

“Eşimle 2011 yılında kendi isteğimle kaçarak yuva kurduk. 8 senedir evliliğimiz devam ediyor. 3 yaşında bir kız evladım var ve ben kız evladımla birlikte mağdur edildim. Kadını koruma adına verilen kararlar bizleri korumadı, aksine bizleri mağdur etti. Kadın olarak zor şartlarda mücadele etmek çok zor. Artık yetkililerden biran önce bunun çözümünü istiyoruz. Bir defalığına eşlerimiz affedilsin ve evlerine geri dönsünler. Biz cahillik ettik….Bunun suç olduğunu bilseydik evlatlarımıza biz bunu çektirmezdik. Ne bayramımız bayram ve ne de günlerimiz bir gün. Kadınların beni anlamasını, yetkililerin beni duymasını istiyorum. Kadın olarak çok mağdurum. Tek başıma hayat mücadelesi veriyorum. Allah’ın izniyle biran önce bir çözüme ulaşılır inşallah.”