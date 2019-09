Bu anayasayla Türkiye uçuruma doğru gidiyor!

95 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu kurulalı, Anayasamız başta olmak üzere; dışarıdan Hristiyan Batılı ülkelerinden aldığımız bazı değerlerden dolayı. Toplumsal yapımız adım adım yozlaşmakta ve dejenerasyona uğramaktadır...

İlk okula başlattığımız çocuğumuz, Orta, Lise ve Üniversiteyi bitirdiğinde, büyük bir kesimi; dinini, tarihini, kültürünü, milletinin geçmişini unutmuş olarak karşınıza çıkıyor; ya Ateist, ya Marksist, ya Leninist, ya Komünist, ya DEAŞ’çi veya DHKP-C terör örgütünü savunuyor olarak karşınıza çıkıyorlar.. Ve maalesef bu milletin birçok çocukları, eline silah alıp, devletine milletine, Askerine, Polisine ve vatandaşlarına kurşun sıkıyor ve şehit ediyorlar...

Bu terörist olup da vatanına milletine karşı savaş açıp kurşun sıkan gençler ve insanlar gökten zembille gelmediler beyler..

Bunlar bu ülkenin çocukları, bu ülkenin insanları ve sözde bu ülkenin milli eğitim müfredatı sistemi neticesinde bu ülkenin okullarında yetişen gençlerimiz ve insanlarımızdır...

Bir tüccar nasıl ki akşam olunca masanın başına oturur kâr ve zarar hesabı yapıyorsa; 95 yıldır bu ülkeyi yönetenlerimiz de kafalarını avuçları arasına alıp da biz asıl hatayı nerede yaptık diye mutlaka ve mutlaka düşünmelidirler...

Örneğin merhum gazeteci Uğur Mumcu bir televizyon programında, Müslüman Türk insanının tarifini yaparken, Anayasamızda dışarıdan getirilip konulan bazı önemli maddelere atfen şöyle diyor: “Türk vatandaşı İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalya ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleri yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.”

Yani şimdi sen, % 98’i Müslüman olan bir milletin Anayasasının temel maddelerini daha dün 1923 öncesi senin 24 milyon metrekare Osmanlı devletini yıkan ülkelerin Anayasasında alıp bu millete dayatırsan, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu milletim inançları, giyim kuşamı ve bazı kutsal değerleri üzerinden bir sindirme ve baskı rejimi uygularsan ve bu milletin yeni yetişen nesillerini dininden, tarihinden, kültüründen uzaklaştırarak, “efendim biz yönümüzü batıya döndük” diye zaman zaman açıklamalar yaparsan; işte böylesine asi, büyüğünü küçüğünü, devletini, milletini tanımayan terörist nesiller yetişir, bu yıllardır savunduğunuz Batı tandanslı milli eğitim sisteminden...

Peki siz bu durumdan ne bekliyordunuz ki; rüzgar eken fırtına biçer beyler, sizler bunu hâlâ anlamadınız mı..?

Ey yıllardır bu devleti yönettiğini sananlar; daha ne olmasını bekliyorsunuz; bu ülkenin üniversitelerinden yetişen gençler eline silah alıp dağa çıkıyor, çeşitli terör örgütlerine katılıyor ve benim Mehmetçiğime, Polisime, vatandaşlarıma kurşun sıkıyor ve biz bu devleti yıkacağız diye bağırıyorlar...

Evet beyler: 95 yıldır devleti yönettiğiniz bu TC Anayasasının bu çarpıklığını daha ne zamana kadar siyasi çıkarlarınız ve siyasi menfaatiniz için görmemezlikten geleceksiniz..?

Gençliğimiz elden gidiyor.. Milletimiz parçalanıyor..

95 yıldır bu ülkede her 10 yılda bir darbeler, kaoslar, siyasi kargaşalardan dolayı yüce milletimiz bir türlü huzur bulamıyor ve Amerika başta olmak üzere, daha dün Osmanlı’yı parçalayan Hristiyan Batı Dünyası devletleri ülkemizi parçalamak için her an fırsat kolluyorlar...

İşte buyurun; 2023’te Türkiye’yi bir yüz yıl daha masada teslim almak için, bu iktidarı yıkıp, eskiden olduğu gibi onların her istediğini yapacak zayıf ve güçsüz bir iktidarı Türkiye’nin başına getirmek için her yolu deniyorlar...

Ey bu devleti yönetenler; sizler bu milletin asıl gerçek özüne dönmesi için, daha ne kadar bekleyeceksiniz ve bu millet daha ne kadar bizim parçalanmamıza sebep olan bu Batı tandanslı Anayasa ile yönetilecek ve bu zulüm ne zaman bitecektir!

Selâm ve saygılarımla...!