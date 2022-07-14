Bu al bayrakta artık bizim de kanımız var!

Darbe girişimine karşı çıkmak için gittiği Harbiye’de açılan ateş sonucu şehit olan Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, “Toparlandık çok şükür, acının yanında verilmiş olan mükafat daha büyük. Biz şehit ailesiyiz, kardeşimize nasip oldu. Bize büyük bir mükafat ve unvan bıraktı. Herkese ve her aileye nasip olmaz. Bu al bayrakta artık bizim kanımız var çok şükür” dedi. 15 Temmuz Gazisi Hakan Keleş de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatarak, şehit yakınları ve gazilere iyi dileklerde bulundu. Gazi Keleş, "Altunizade'de 20 kişilik grup aşağı indik. Ancak, askeri kıyafetli insanların size ateş açacağı insanın aklına gelmiyor. Orada vurulanlara yardımcı olmaya çalışıyorduk gelen ambulanslara bile ateş ediyorlardı. Saat 00.30 gibi sağ bacağımdan vuruldum. Acılar geçiyor ama ülkedeki bölünmüşlük, hesaplaşma kültürü, bizi üzüyor. İnşallah ülkenin geleceği için hep birlikte hareket etmeyi de başarırız" diye konuştu.