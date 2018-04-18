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'Bu adam konuşursa FETÖ çorap söküğü gibi dağılır'

Coşkun Başbuğ, eski savcı Zafer Kılınç'ın yakalanmasına ilişkin, "Bu kişi örgütün en tehlikeli elemanlarından biri. Konuşturulduğu takdirde örgüt çorap söküğü gibi dağılır, örgütün kirli ilişkilerinin ucu şu an yargılanmakta olan casus Rahip Brunson'a kadar dayanacaktır." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:44
'Bu adam konuşursa FETÖ çorap söküğü gibi dağılır'

Emekli Albay Coşkun Başbuğ, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın yakalanmasının çok sevindirici olduğunu belirtti.

"KONUŞTURULURSA ÖRGÜT ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ DAĞILIR"

Kılınç'ın örgütün en güvendiği adamlardan biri olduğunu ve kumpas davasının başına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bizzat getirildiğini ifade eden Başbuğ, şunları söyledi.

"İki bin sayfalık iddianamenin tamamı iftira dolu. Sözde savcının hazırladığı iddianame aileleri ve çevresiyle beraber en az 10 bin kişinin hayatını kararttı. Bugüne kadar ortalıkta Türk ve Müslüman kılığında gezen Kılınç artık yakayı ele verdi. 'Yunanistan'a casusluk yaptılar askeri belgeleri Yunanistan'a sattılar' diyen sözde savcı Yunanistan'a firar ederken yakalandı. Şimdi onun gerçekte ne olduğu bu yargılama esnasında ortaya çıkacak. Bu kişi örgütün en tehlikeli elemanlarından biri. Konuşturulduğu takdirde örgüt çorap söküğü gibi dağılır, örgütün kirli ilişkilerinin ucu şu an yargılanmakta olan casus Rahip Andrew Brunson'a kadar dayanacaktır. Koca Türkiye'de, İzmir'de NATO'nun dibinde rahiplik yapan Andrew Brunson ile koca Türkiye'de en büyük kumpası İzmir'de NATO'nun dibinde kuran FETÖ'nün bu tercihlerinin ve bu benzerliklerinin sorgulanması gerekir. "

"ÖRGÜTÜN EN BÜYÜK TETİKÇİSİ"

Gözaltına alındığında yarbay olan ve dava süresince iki yıl tutuklu kalan emekli albay Tamer Nalbant ise sözde savcı yakalandığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Nalbant, şunları kaydetti:

"Öğrendiğimizden beri bayram havası var. Herkes Kılınç'ın yargılanacağı Ankara'daki duruşmada bulunmayı düşünüyor. Herkes oraya gitmeyi düşünüyor. Bizim olayın simge ismi Zafer Kılınç. Davanın hakimlerine de kinimiz müthiş fazla ama asıl olay Zafer Kılınç. Davanın en büyük tetikçisi o. En çok mutlu olduğumuz onun yakalanmış olması. Bizim davada sanık sayısı 357 idi. 357 kişi için ayrı ayrı cezalandırılmasını bekliyoruz. İbreti alem olsun hiçbir hukukçu hukuku silah olarak kullanamasın."

OLAY

Hudut birlikleri dün İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamıştı. İncelemede şüpheliler arasında İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, eşi ve iki çocuğunun da olduğu tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:44
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Askeri Casusluk
  4. FETÖ
  5. Coşkun Başbuğ
  6. Zafer Kılınç

YORUM YAZ

  • abdoabdo1 sa önce
    çok uyanık vede bilmiş birine benziyor. yapılı kendine güveni var olan bir tip ama konuştururlar merak etmeyin bu şerefsiz vatan hainlerini
  • Erdem Erdem 1 sa önce
    bu şeref yoksunları tabanından tavanına kadar kellesini kesin yinede konuşmaz aynı cibiliyettedirler hiç birbirinden farkları yoktur siz bakmayın taban masumdur şöyledir böyledir diyen ahmaklara tam bir şerfsiz ordusudur kökü kurutulmadıkça bize uyumak haramdır vesselam anladınız mı?
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    YÜZLERCE ABD  HAİN YAKALANDI. HALA ÇORAP SÖKÜLMEDİYSE VAH BİZİM HALİMİZE VAH.
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