‘Bu adam bir başka’

Yıl 1977 veya 1978’dir. Balıkesir ilinin güneybatısına törenle fabrika temeli atılır. Şehrin merkezine uzaklığı 10-15 km’dir. Kuş bakışı arası ise şehrin yüksek yerlerinden görülmektedir.

O zamanlar bu temel atma olayı birtakım şahıslar, odaklar ve partiler tarafından sık sık alay konusu oluyordu. Dillerinden ise hiç eksilmeyen şu alaycı kelimeler dökülürdü. Mesela bir iki tanesini hafızamın hatırladığı kadarıyla sizlere aktarayım.

“- İşte senin sevdiğin methettiğin insan Zağnos Paşa Camii’nde Cuma namazı kıldı. Sonra halka hitap ettikten sonra (şu sonradan meşhur olan) Susurluk ilçesinde de Cuma namazı kıldı.”

Cuma namazının Cuma günü öğle vakti ve haftada bir gün kılındığını defalarca söylesek de sonuç hep karşılıklı tartışmalarda aynı sözleri söyleyin dururlardı.

Yukarıdaki iddiaları ise daha çok milliyetçi ve muhafazakâr olduklarını iddia eden insanlar dillendirirdi. Gerçi bu ülkede milliyetçi ve muhafazakâr olmadığını söyleyen insanlar ise “-Ben Cuma namazını kaza yapıyorum siz de yapın” diyebiliyorlar. Bu tip insanlara bir tek sözüm yok. Bu insanlar bugün sosyal demokrat ve milliyetçi oldular.

Biz yine dönelim temel atma olayına. O zamanlar bu temel atılan yerde koyunların otladığını, büyükbaş hayvanların serbestçe dolaştığını yıllarca dillerinden her sohbet esnasında düşürmediler.

“- İşte senin hep bizlere anlatıp, anlatıp durduğu o adamın temel attığı yerlerde. Aha şu iki gözümle gördüm koyunlar otluyor. Davarlar tos tos kafa vuruyorlar” sözleriyle güya benimle ve benim gibi düşünenlerle dalga geçiyorlardı. Yıllar yıllar geçti. İki binli yıllara geldik. Bu hayvanların mera olarak otladığı yerlerde bir şeyler oldu. Aniden büyük, büyük fabrikalar mantar biter gibi bitiverdi.

Müsaadenizle birkaçını sayayım. Sunta fabrikası dünyaca ünlü bir boya fabrikası, cam fabrikası gibi.

O olaya alınan, temel atan şahıs zamanlar Ankara’da devlet evraklarının arasına burasını fabrikalara müsait olduğunu, hemen yapılmasının ülkemiz için çok hayırlı bir iş olacağını kayda geçirtmiştir.

Yıllar sonrası da Ankara’da vatanını, milletini seven birileri devletin arşivindeki bu yazıyı buldu ve buranın fabrika yapımına öncülük etti. Devletin kaydında olan her alacak, verecek veya yapılması gereken tür işler er ya da geç yapılır.

Aklınıza şöyle bir soru takılıyor olabilir. “- O hayvanlara mera oldu diyen insanlar bugün ne yapıyor, ne diyorlar.”

İşte o insanlar bugün oğullarını, damatlarını, torunlarını öyle ki pişmiş kelle gibi sırıtarak burada açık fabrikalara aracılar bularak işe yerleştirdiler ve yerleştirmeye çalışıyorlar.

Bugün öyle veya böyle kendilerinin talebesi olduğu ve davasına inandığını söyleyen davasının devamını olduğunun iddiasında olan bu adamı dilinden düşürmeyen birçok parti var. İşte isimleri, Saadet Partisi, AK Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Deva Partisidir. Ne kadarı gerçek ne kadarı sahte. İnsanların kalbini bilemeyiz. Sözüne inanırız. Başka partilerde de bu adamın davasına inandığını ve davasına sımsıkı sarıldığını, her konuşmalarında sık sık dile getiren siyasetçilerimiz var. Kısacası işte bu adam rahmetli Erbakan.