"Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Geçmişte Ankara'nın iki farklı yüzü olduğunu,"Sıhhıye Köprüsü'nün üstü ve altı" olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Erdoğan, şehrin bir yüzünün seçkinleri, bürokratları, siyasetçileri diğer yüzünün ise Anadolu'nun değişik şehirlerinden helal rızık için Ankara'yı yurt yapan insanları temsil ettiğini belirtti.

Eski Ankara'da devletin erişilmez, ulaşılmaz bir yerde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Memleketten bir günlüğüne buraya gelip, işini bir türlü halledemediği için haftalarca geri dönemeyen vatandaşlarımız o eski Ankara tablolarını çok iyi hatırlar." ifadesini kullandı.

Tek parti dönemi Ankara'sında bir Vali'nin, Anadolu insanını bir sıfatla aşağıladıktan sonra, "Sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız, komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu tek parti dönemiydi, CHP zihniyetiydi." dedi.

- "Ankara'yı her şeyden önce işte bu ayıplardan kurtardık"

Erdoğan, Ankara'nın senelerce milletine tepeden bakan bir ideolojinin esiri olduğunu dile getirerek, "Bu şehir milli iradeyi askıya alan nice darbeciler, nice vesayetçiler, nice durumdan vazife çıkaranlar gördü. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bulunduğu, ülkemizin ve demokrasimizin başkenti olan Ankara, senelerce yasaklarla baskılarla anıldı. Bu güzel şehir, yıllarca bağrında kara bir lekeyle yaşanmaya mahkum edildi. Biz Ankara'yı her şeyden önce işte bu ayıplardan kurtardık." diye konuştu.

Ankara'nın, bir daha asla darbecilerle, vesayetçilerle, tek tipçilerle, elitlerle anılan bir şehir olmayacağını dile getiren Erdoğan, "İnşallah Ankara, bir daha asla milletini hor, hakir görenlerin, kendi insanını aşağılayanların boyunduruğunda bir şehir olmayacak. Ankara, bir daha asla vesayetin gölgesiyle ufku karartılan bir şehir olmayacak. Mili Mücadele'nin ve 15 Temmuz Zaferi'nin başkenti olan Ankara, inşallah bundan sonra hep özgürlükle demokrasiyle adaletle anılan bir şehir olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ültimatom peşinen verildi"

Erdoğan, Ankara ile ilgili başka hesabı olanların da bulunduğuna dikkati çekerek, "Ankara'yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var." dedi.

Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin bir yöneticisinin, "Ankara'yı alacağız" diye posta koyduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta bazıları hızını alamayıp, 'Onlara en büyük tokatı İstanbul'da Ankara'da atacağız' diye topyekun milleti tehdit ediyor. Peki her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP'den bir tepki geldiğini gördünüz mü? Bu tehdit diline, ittifakın diğer ortaklarından bir itiraz yükseldiğini duydunuz mu? Bu pervasızlığa ittifakın adaylarından herhangi bir itiraz işittiniz mi? İtiraz edemezler, seslerini dahi çıkaramazlar. Çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek, ültimatom peşinen verildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana kurulan dev ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleterek, Temelli'nin Kürt olmadığını ama Kürtler üzerinden geçindiğini belirtti.

- "Temeli olmayan Sezai söylüyor"

Temelli'nin Kürtleri istismar ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne diyor; 'eğer Ankara'da'.... Soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP düşünün Ankara'ya belediye başkan adayı yapıyor, bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor; 'Yavaş, HDP'nin oylarıyla seçilecek' diyor. Bunu ben söylemiyorum temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart'ta bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? İşte sizlere delilini ortaya koydum."

Temelli'nin, "İmamoğlu bilecek ki 'Ben İstanbul'daki 3 milyon Kürt'ün oylarıyla seçildim" sözlerini hatırlatan Erdoğan, bu sözle İstanbul'daki Kürtlere ve tüm seçmenlere hakaret ettiğini söyledi.

"Bu adamlar daha siyaseti bile öğrenemediler." diyen Erdoğan, İstanbul'un da gereken dersi vereceğine olan inancını dile getirdi.

Temelli'nin "Kürdistan" söylemlerini de anımsatan Erdoğan, alandakilere; "Türkiye'de Kürdistan var mı?" diye sordu.

Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi bölgelerini hatırlatarak, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına, onlarla beraber git ama Türkiye'yi biz size böldürtmeyiz, böldürtmeyeceğiz, bunu da böyle bilesiniz." dedi.

- "Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, celepçiyle çoban hikayesinin, durumu ifade ettiğini belirterek, hikayeyi şöyle anlattı:

"100 koyunu olan celepçi, bunlar için çoban tutmuş. Koyunları alıp otlatmaya götüren çoban, ertesi gün elinde bir deriyle çıka gelmiş. 'Ne oldu?' diye soran celepçiye şöyle cevap vermiş, 'Yağmur yağarken gök çatladı, 72'sinin de ödü patladı, 20'sini verdim kasaba. Birini de canavar yedi, işte bu da onun derisi. Bu duruma sinirlenen celepçi, orada bulunan yoğurt çömleğini çobanın kafasından aşağı boca etti. Ağzı yüzü yoğurda batan çoban ise 'Yarabbi şükür bu işten de yüzümün akıyla çıktım' demiş.

Bunların işi böyle işte her türlü yalanı söylüyorlar, her türlü oyunu çeviriyorlar, üstüne bir de çıkıp, 'Bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık' diyorlar. Üstelik milletimiz bunlara defalarca hak ettikleri cevabı sandıkta vermesine rağmen 'Yarabbi şükür' deyip yollarına devam ediyorlar. İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır."