Yalova'da baba ve iki oğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa'dan İstanbul istikametine seyreden Serkan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Serkan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün oğulları 1 yaşındaki Umut ve 7 yaşındaki Utku ile eşi Müyesser Erdoğan (37) yaralı olarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut ve Utku Erdoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan anne Müyesser Erdoğan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.