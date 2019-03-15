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Bu acıya yürek dayanmaz

Dün Uşak’ta 3 motosikletin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Enes Kıtır memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde toprağa verildi.

15 Mart 2019 Cuma 14:51
Bu acıya yürek dayanmaz

Dün Uşak’ta 3 motosikletin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Enes Kıtır memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde toprağa verildi. Hayatının en zor anını kaza yerine görevli olarak giderek yaşayan polis memuru baba Fatih Kıtır ise cenaze boyunca güçlükte ayakta durabildi.


Dün Uşak’ta 3 motosikletin karıştığı kaza sonrası yaşamını yitiren 17 yaşındaki Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Kıtır, memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde gözyaşları içinde edilen dualarla toprağa verildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Güvercinlik Mahallesi Ebedi Mezarlığı’na defnedilen Enes Kıtır’ın ailesi evlatlarını son yolculuğuna uğurlamanın acısını yaşadı. Oğlunun öldüğünü görevli olarak gittiği olay yerinde görerek sinir krizleri geçiren polis memuru baba Fatih Kıtır ise cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Acılı baba meslektaşları ve sevenleri tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Anne Aynur ve kız kardeşi Döndü Kıtır’ın da oldukça bitkin oldukları görüldü.


Oldukça kalabalık bir cemaat tarafından son yolculuğuna uğurlanan Enes Kıtır’ın cenazesine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Belediye Başkan Vekili Vedat Yılmaz, baba Fatih Kıtır’ın mesai arkadaşları, hayatını kaybeden öğrenci Enes Kıtır’ın öğretmenleri, öğrenci arkadaşları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaza


Kaza dün, Uşak-İzmir Karayolu üzerinde Desan Sitesi yakınlarında meydana geldi. Uşak Lisesi 11. sınıfta okuduğu öğrenilen Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi olan U.D.’nin (17) kullandığı 64 AAB 371 plakalı motosiklet karşı yönden gelen ve bir lisede 11. sınıf öğrencisi olan N.B.T.’nin sürdüğü plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Enes Kıtır’ın öldüğünü belirlerken, kazada diğer motosiklet sürücüleri ise olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazada, hayatını kaybeden gencin babası olan ve olay yerine görevli olarak giden polis memuru Fatih Kıtır, ölen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince sinir krizleri geçirmişti. Hayatını kaybeden Enes Kıtır’ın motosikleti okula gidip gelmek için bir ay önce satın aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:51
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