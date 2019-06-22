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Bu acının tarifi yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şehit ailesi son 10 yıl içerisinde 3.

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:37
Bu acının tarifi yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şehit ailesi son 10 yıl içerisinde 3. evladını da toprağa vermenin acısını yaşıyor. 10 yıl önce en büyük oğulları Hakkari’de şehit olan ailenin, bundan 2 yıl sonrada ortanca oğulları serinlemek için girdiği gölette can verdi. Dün geceki kazada da en küçük oğullarını kaybeden Erdoğan ailesi 10 yıl içerisinde 3 oğlunu birden kaybetmenin acısını yaşadı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ’ne kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Barış Erdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Barış Erdoğan’ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Bir ağabeyi şehit oldu diğeri suda boğuldu


Dün gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Barış Erdoğan’ın en büyük ağabeyi Kerim Erdoğan 2009 yılında İnegöl ilçesi kırsal alanda serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi. Ortanca ağabeyi Abdülkadir Erdoğan ise bu olaydan tam 2 yıl sonra vatani görevini yaptığı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Barış Erdoğan’ın ölümüyle 3. kez yıkılan Erdoğan ailesi 10 yıl arayla 3 kez evlat acısı yaşadı.


Adli tıptan alınan Barış Erdoğan’ın cenazesi, kırsal Gedikpınar Mahallesi’ne getirildi. Cenazeye Kaymakam Şükrü Görücü, Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilincan ile cemaat katıldı. Cenazede baba Gıyasettin Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.Barış Erdoğan’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:37
  1. doğa

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