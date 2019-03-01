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BTSO Başkanı Süleyman Seyhan: “İstihdam seferberliğine tam destek veriyoruz’’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği işbirliği ile hazırlanan ve resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019 istihdam seferberliğine Bayburt Ticaret Sanayi Odasından katılım çağrısı yapıldı.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
BTSO Başkanı Süleyman Seyhan: “İstihdam seferberliğine tam destek veriyoruz’’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği işbirliği ile hazırlanan ve resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019 istihdam seferberliğine Bayburt Ticaret Sanayi Odasından katılım çağrısı yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin başlattığı kampanyaya Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak katılım sağlayacaklarını belirten Süleyman Seyhan: “İstihdam kampanyasını tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayburt’ta da başlatıyoruz. Kampanyanın sloganı‘Burası Türkiye Burada İş Var’. Bizler de ’Burası Bayburt Burada İş Var’ diyoruz.Buradan şehrimizin iş dünyası temsilcilerine çağrıda bulunuyorum ve tüm üyelerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum.Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenelim.İstihdam kampanyasına katılalım, bu tarihi desteklerden faydalanalım. İlave istihdam sağlayarak hem işimizi geliştirelim hem Bayburtumuz ve ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkımız olsun" dedi.


Seyhan: “Burası Türkiye burada iş var’’ sloganı ile başlatılan teşvik paketi’nde yer alan destekleri şöyle sıraladı;


“Yeni istihdama ücret desteği: İşverenler, Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 AY boyunca prim ve verginin yanında ücret de ödemeyecek.


Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek:İşverenler, Aralık 2020’ye kadar her yeni istihdam için, 12 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemeyecek. Kadın, genç ve engelli istihdamında ise bu destek 18 ay. İmalat ve bilişim sektöründeki istihdamlarda ise daha yüksek tutarlarda prim desteği var.


Kısa Çalışma Ödeneği Desteği: İşyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda kalan işverenlere, 3 AY boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücreti Devlet tarafından karşılanacak. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.


Asgari Ücret Desteği: 2019 yılı için 12 ay süreyle, çalışan sayısı 500’e kadar olan işverenlere aylık 150 TL, 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere aylık 101 TL asgari ücret desteği sağlanacak.


Düzenli Ödemeye Devamlı Destek:SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık indirim sağlanacak.


Kalkınmayda Öncelikli İllere İlave Destek: Kalkınmada öncelikli 51 ilde, işverenler tarafından ödenmesi gereken SGK primlerinin 5 puanlık indirimine ilave olarak 6 puanlık ek indirim yapılacak.


Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği: İşbaşı Eğitim Programları işverenlere ve iş arayanlara fırsatlar sunmaya devam edecek. İşbaşı eğitim programlarına katılan kursiyerlerin 3 AY, imalat ve bilişim sektörüne 6 AY, siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda 9 AY boyunca ücret ve sigorta desteği sağlanacak. 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın katılımcıların çocuk bakım destekleri de Devlet tarafından karşılanacak.


İhtiyacınıza Uygun,Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek: Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında; iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için, 8 aya kadar mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Kursiyerlerin ücretleri ve sigortaları devlet tarafından karşılanacak.”

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. doğa

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