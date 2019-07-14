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BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “15 Temmuz Milli mücadelenin şanlı tarihimize altın harflerle işlendiği gündür”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Cesareti ve ferasetiyle karanlık odakların kirli oyunlarına geçit vermeyen kahraman milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:52
BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “15 Temmuz Milli mücadelenin şanlı tarihimize altın harflerle işlendiği gündür”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Cesareti ve ferasetiyle karanlık odakların kirli oyunlarına geçit vermeyen kahraman milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’da milletimizin şanlı geçmişi ve müreffeh geleceği için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemize karşı kalleşçe hazırlanan kirli oyunlar, omuz omuza veren milletimizin iradesini ve devletimizin istikbalini asla ama asla sarsamaz. Bu millet, göğsündeki iman ve kalbindeki cesaretle Kurtuluş Savaşı’ndan nasıl tarih yazarak çıktıysa, 15 Temmuz 2016 tarihinde de savaş uçaklarının, tankların ve ağır silahların karşısına aynı iradeyle çıktı. O karanlık gecede uçaklar, gazi meclisimizi ve insanlarımızı bombalarken, hedefte Türkiye’mizin geleceği vardı. Ancak milletimizin asil mücadelesiyle 15 Temmuz tarihi; şükürler olsun ki zalimlerin değil, istiklali ve istikbali için savaşanların, isimlerini şanlı tarihimize silinmez harflerle yazdırdığı bir gün oldu.” ifadelerini kullandı.


Türk milletinin darbe girişimine karşı güçlü duruşuyla ‘iradesi dışında hiçbir gücün kendisini yönetemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini vurgulayan İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Aradan yıllar geçse de acısı dün gibi içimizde olan şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizler Bursa iş dünyası ve Türk milleti olarak ne FETÖ ne de bunun gibi karanlık odaklara asla müsaade etmeyeceğiz. Bununla birlikte yine omuz omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:52
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