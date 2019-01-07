Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmit ilçe belediye başkan adayları

Bağımsız Türkiye Partisi yani BTP, 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partiler arasında yer aldı. Haydar Baş’ın genel başkanlığını yaptığı BTP, Kocaeli ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Peki BTP Darıca belediye başkan adayı kim?, Kandıra BTP belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

BTP Kocaeli teşkilatı, iki ilçenin belediye başkan adayını daha belirledi. BTP İl Başkanı Muharrem Can, yapılan istişareler ve toplantıların ardından iki adayı daha belirlediklerini söyledi. BTP’nin sona bırakılan ve açıklanmayan ilçelerden Darıca’da Volkan Yılmaz’ı, Kandıra’da da Yılmaz Coşgun’u belediye başkan adayı olarak gösterdi.

BTP Kocaeli belediye başkan adayları 2019 listesi

METİN YILMAZLAR- Büyükşehir

CAHİT BARUTÇU- İzmit

ŞABAN ÖRÇEN- Başiskele

RECEP ŞAHİN- Körfez

ALİ OSMAN ÇAKAR- Kartepe

ÜMİT AYBAR- Gölcük

DURSUN AKSU- Dilovası

HASAN DAĞKUŞ- Gebze

SEMİH ÜSTÜNER- Karamürsel

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Çayırova belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

CHP % 23

SP % 18

MHP % 8

Darıca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 22

MHP % 14

HDP % 5

Derince belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

CHP % 30

MHP % 22

Dilovası belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 14

HDP % 7

Gebze belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 23

SP % 13

MHP % 9

Gölcük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

CHP % 40

SP % 6

MHP % 5

Kandıra belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 25

CHP % 18

SP % 4

Kartepe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

CHP % 35

SP % 5

MHP % 4

Körfez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

MHP % 23

CHP % 20

SP % 5

HDP % 5

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25