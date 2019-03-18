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BTP Ankara Adayı Mustafa Pak:“Çanakkale iman gücü ile kazanılmıştır”

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bu yıl 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:53
BTP Ankara Adayı Mustafa Pak:“Çanakkale iman gücü ile kazanılmıştır”

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bu yıl 104. yıldönümünü kutladığımız bu büyük zafer milletimizin iman gücüyle kazanılmıştır" dedi.


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Beypazarı Adayı Aşur Özer ve Güdül Adayı Ömer Kılıç ile birlikte yaptığı ziyaretlerde esnafla ve vatandaşlarla buluştu. BTP’li adaylar, Beypazarı ve Güdül’de gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti. BTP Ankara Adayı Mustafa Pak, burada 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili de bir açıklama yaptı.



"Yürekler bir olunca önünde kimse duramaz"


"Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tek bilek tek yürek olmuş bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının ispatı olan bir zaferdir Çanakkale" diyen Pak, zaferin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:


“Bu yıl 104. yıldönümünü kutladığımız bu büyük zafer milletimizin iman gücüyle kazanılmıştır. Tarihin en güçlü donanmasının denize gömüldüğü Çanakkale’de haçlı ordusu elindeki dönemin en güçlü silahlarını rağmen Çanakkale’yi geçememiştir. Çanakkale’de kazanılan zaferin asıl kaynağı milletimizin iman gücüdür. Mustafa Kemal Atatürk bunu şöyle ifade ediyor; “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” İşte bu ruh milletin imanıdır. O öyle bir iman ki “Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” emri ile gözünü kırpmadan vatan için canını bir kenara koyan ve “Allah Allah” nidalarıyla düşmanın üzerine atılan kahraman askerin şahsında kendini bulur."



"Çanakkale Zaferinin Mimarı Mustafa Kemal Atatürk’tür"


BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, "Çanakkale Savaşı’nın en büyük kahramanı şüphesiz ki Mustafa Kemal’dir. Onun imanı bu zaferin kazanılmasındaki en büyük etkendir. Aksi halde “Ben size ölmeyi emrediyorum” emrini Ondan başka hiç kimse veremezdi. Çünkü Mustafa Kemal, askeriyle birlikte en ön safta savaşmaktaydı. Çanakkale Zaferi’nden sonra çıkan gazetelerde, o tarihlerde yarbay olan Mustafa Kemal için "Allah’ın yardımıyla zaferler elde etmiş komutan" denilmekteydi. Bugün hepimizin ihtiyacı olan da Çanakkale’de müşahhas hale gelen bu ruhtur. Bugün içinden geçtiğimiz tehlikeli süreçte, yine aynı iman kuvvetine ve birliğe ihtiyacımızın olduğu muhakkaktır. Bu zaferlerin unutulmaması ve diri tutulması gerekmektedir. Bu temennilerle,Çanakkale Zaferini bir kez daha kutlar, Atatürk ve gözünü kırpmadan vatan için canını veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:53
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