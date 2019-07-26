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BTM’den öğretmenlere bilimsel destek

Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin(BTM) bilimsel eğitime katkıları sürüyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:30
BTM’den öğretmenlere bilimsel destek

Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin(BTM) bilimsel eğitime katkıları sürüyor.


BTM tarafından öğretmenlere özel olarak hazırlanan ‘Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğretimi Eğitimi’ programı ile klasik eğitim kalıplarının dışına çıkılarak eğitimde bilimsel farkındalığı artırmak amaçlandı. Bilimsel eğitim alanını yaygınlaştırmanın ve öğretmenlerin bilimsel anlamda donanımlarını geliştirmenin hedeflendiği eğitim programı Doç Dr. Yasemin Özden Yılmaz tarafından verildi. Eğitim tekniklerini geliştirmek için pratik uygulamaları da içeren program 2 gün sürdü. Çok sayıda öğretmenin katıldığı programla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin tanınması ve bu becerilerin nasıl destekleneceği anlatıldı. İstasyon tekniğine dayalı atölye çalışmalarıyla da öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini belirlemenin yollarına dikkat çekildi. Derste soru sorma tekniklerinin de tartışıldığı eğitimin sonunda programa katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:30
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