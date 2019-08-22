0553 313 94 23

BTM, WinGlobal projesi ile Silikon Vadisi'ne açılıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi tarafından koordine edilen ilk etabı tamamlanan WinGlobal: Küresel Doğan StartUplar projesi kapsamında, başarılı girişimciler Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak"

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
BTM, WinGlobal projesi ile Silikon Vadisi'ne açılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) İstanbul'un global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak WinGlobal projesinin ilk mezunlarını Silikon Vadisi’ne gönderiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mezuniyet etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, WinGlobal Projesi ile global hedeflerine, uluslararası projelerine bir yenisini eklemiştir. İnanıyorum ki, bu projemiz, global startupların Türkiye’den çıkmasına destek olma hedefine bizi bir adım daha yaklaştırmıştır." dedi.

Avdagiç, İTO'nun bilginin ticarileşmesini çok önemsediğini belirterek, bunu konuyu faaliyetlerinin odak noktasına yerleştirdiklerini söyledi.

Bilginin ve yeniliklerin ticarileşmesinin, üretimin parçası haline gelmesinin ekonomik büyümeyi sağlayan en kritik girişimcilik faaliyeti olduğunu ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin ve global şirketlerin pazarı haline gelirsiniz. Biz şunu iyi biliyoruz: Sizin çok önemli fikirleriniz olabilir. Ama siz bunu geliştirmeyi bilmiyorsanız, korumayı bilmiyorsanız, hepsinden de önemlisi pazara girişinin nasıl olacağını bilmiyorsanız, gerçekten işimiz zor. İşte biz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde bunu yapıyoruz. İçimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz."

Fikir sahibi olmanın sanılanın aksine tekil bir eylem anlamı taşımadığını vurgulayan Avdagiç, "Tam tersine, fikir sahibi olmak, toplu bir eylemdir. Girişimcilik rüzgarının olmadığı durumlarda, fikirler cılız çıkışlar olarak kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla biz İstanbullu paydaşlarımızla girişimcilik için toplu bir çalışmanın gayretinde olduk ve olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Hedefimizin global bir niteliği olduğunu göstermek için projemize Winglobal: Küresel Doğan StartUp'lar ismini koyduk. Yani Türkiye'nin de küresel şirketleri olmasını istedik. Böylece ‘Küresel kazan’, ‘Küresel kanatlan’ temasını işlemek istedik. İstanbul ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü zirveye taşımayı arzu ettik." ifadelerini kullandı.


- "Türk Unicornların ilk adresi BTM olacak"


Avdagiç, bu projenin yanı sıra BTM’nin yeni yerinin sağladığı imkan ve sinerji ile "BTM 1000" projesinin de start aldığını dile getirerek, "Yani 1000 startupun ticarileşmesi süreci başlamıştır. İnanıyorum ki, bu projemizle, startuplara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik edip, Türkiye’den ilk çıkacak Unicorn’ların adresi olmayı da başaracağız. Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak. Çünkü WinGlobal’i İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje olarak planladık." diye konuştu.

Avdagiç, WinGlobal projesinin yürütücüsü BTM çalışanlarına ve projenin paydaşları olan İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul'a ve projeyi destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Projenin ilk etabına kabul edilen 20 girişim 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirilerek, girişimcilerin bir ürün geliştirmesine değil, iş modellerine odaklanılması hedefledin. 16 hafta sonunda tüm süreçleri başarı ile tamamlayan 8 girişim, "WinGlobal Sahne" etkinliğiyle yatırımcılarla buluştu.

Etkinlikte sahne alan girişimlerden 5'i İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı. Silikon Vadisi'nde BTM tarafından düzenlecek etkinlikle, başarılı girişimciler ABD'deki melek yatırımcılara projelerini sunma imkanı bulacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
  1. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç
  3. WinGlobal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı olarak atandı
    1. Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı..
    2. Çin’den Güney Kore ve Japonya’ya..
    3. Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben..
    4. (Özel) Pendik’te hırsızların kapı..
    5. (Özel) Leyleklerin göç molası havadan..
    6. Restorasyondan önce hiç bu kadar..
    7. YKS’ de başarılı olan öğrenciler..
    8. (Özel) Silivri’de kestikleri atı..
    9. Hatay'da orman yangını çıktı
    10. Serbest piyasada döviz fiyatları
    11. Bugün AEK ile karşılaşacak..
    12. Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı..
    13. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    14. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS..
    15. Elazığ'daki silahlı kavga
    16. Mike Pompeo'dan Grönland görüşmesi!
    17. İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci..
    18. Görevden uzaklaştırılan başkanların..
    19. İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına..
    20. BTM, WinGlobal projesi ile Silikon..
    21. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    22. Adana'da silahlı yaralama!
    23. Küresel piyasalar PMI verilerini..
    24. (Özel haber) Artistik Cimnastik..
    25. İdlib stratejisi belli oldu! Bu sefer..
    26. Korkmaz'dan şoke eden yabancı kuralı..
    27. Daniel Sturridge kimdir? Sturridge..
    28. Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı..
    29. Adana'da silahlı saldırı
    30. Venezuela'dan Kuzey Kore’ye büyükelçilik
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı