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BTK’nın ilk kadın başkanı Kılıç oldu

BTK'da İkinci Başkanlık görevine getirilen Eski Kurul Üyesi Figen Kılıç, Kurumun ilk kadın başkanı oldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:10
BTK’nın ilk kadın başkanı Kılıç oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2018/106 sayılı kararname ile beraber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda yeni bir görevlendirme yapıldı. Daha önce açıklanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirilen Dr. Ömer Fatih Sayan'ın yerine Kurul Üyesi Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı. İkinci Başkanlık konumuna ise Figen Kılıç atandı. Kılıç BTK’da Başkanlık görevine getirilen ilk kadın oldu. Üyeliklere de Orhan Öge, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Figen Kılıç Kimdir?

Figen Kılıç 1970 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

1995 yılında İstanbul Belediyeleri Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret AŞ (BELBİM)’de iş yaşamına başlayan Kılıç, ARGE Mühendisi, Projeler Koordinatörü olarak Elektronik Ücret Toplama Sistemleri üzerine uzun yıllar projeler geliştirdi.

2010-2014 yılları arasında Çalık Holding şirketlerinden E-Kent Ödeme Sistemleri AŞ’de Proje Yönetimi ve Yazılım Direktörlüğü yapan Kılıç 2014 -2015 arasında TURKCELL İletişim hizmetleri AŞ’de görev aldı. Proje Yönetimi, Test Mühendisliği, Süreç Yönetimi konularında özel eğitimler alan Kılıç Haziran 2015’te ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:10
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