'BTK Mağduriyetlere sesini neden çıkarmıyor?'

Meydanı boş bulmuş internet servis sağlayıcıları vatandaşı canından bezdirdi. İnternet servis sağlayıcılarından şikayetler her geçen gün binlerle ifade edilecek şekilde artıyor. Sürekli mağduriyetlerin oluşması karşısında servis sağlayıcıları ise 3 maymunu oynuyor. Servis sağlayıcılar sürekli oyalama taktiği güdüyor ve vatandaşı soyuyor. Bu kapsamda servis sağlayıcılar yükümlülüğü olduğu hizmeti götürmediği gibi vermediği hizmetin parasını da vatandaştan rahatlıkla tahsil ediyor. Vatandaş ise eli-kolu bağlı bir şekilde almadığı/alamadığı hizmetin parasını ödemek zorunda bırakılıyor.

YAPILAN PROTOKOLLER VATANDAŞ ALEYHİNE



D-Smart Net ve benzeri servis sağlayıcılara abone olanlar astarı yüzünü geçen taahhütler altına sokuluyor. Vermediği hizmetin taahhüdünü talep edenlere karşı, taahhütleri düzenlemesi gereken kurum BTK ise bu kapsamda hiçbir işlem gerçekleştirmiyor, mağduriyetleri önleme adına kontrollerde bulunmuyor ve dolaylı olarak servis sağlayıcılarının bu soygununa göz yumuyor. Can sıkıcı taahhütler nedeniyle servis sağlayıcıdan alamadığı hizmet nedeniyle çıkmak isteyenler taahhütlerinin bitmesine kadar almadığı hizmetin faturalarına muhatap oluyor.

İNTERNET SAĞLAYICILARINA DENETİM YOK

Vatandaşın iletişim bilgilerini eline geçiren onlarca servis sağlayıcı iddiasındaki operatörler aracılığıyla servis sağlayıcılar vatandaşı kandırarak kendilerine abone yapıyor. Abone işlemlerinin sonunda ise birçok kişiye veremedikleri/vermedikleri hizmetin parasını da abonelerden tahsil ediyor. Servis sağlayıcılara ulaşmak isteyen, arızalarının giderilmesini isteyen kişiler de ummadıkları muameleye dalga geçer gibi muhatap oluyor. Bugün geleceğiz, hallettik-halledeceğiz minvalinde vatandaşın günleri heba ediliyor.



SERVİS SAĞLAYICILAR SOYUYOR, BTK BAKIYOR



BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) gibi şikayet/ihbar mercileri de gerekli yaptırımları servis sağlayıcılara uygulamıyor veya denetlemiyor. Alamadığı internet hizmeti nedeniyle servis sağlayıcıdan çıkmak isteyenler ise astronomik cayma bedellerine ve faturalara muhatabı oluyor. Ödenmemesi halinde ise icraya veriliyor.



Bunun önüne geçmesi gereken kurum olan BTK ise binlerce şikayet ve mağduriyet karşısında hiçbir düzenleme ile servis sağlayıcılara bir yaptırımda bulunmuyor.



BTK’YI KİM DENETLEYECEK?



BTK’nın onlarca daire başkanlığının ne iş yaptığı, vatandaşın yararına ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiği ise muamma olarak ortada duruyor.



Servis sağlayıcıları denetlemesi gereken kurumun görevini layığıyla yerine getirmemesi ise tepki çekiyor. Her türlü şikayet ve ihbarı değerlendirmesi gereken kurumun binlerle ifade edilen mağduriyetleri görmezden gelmesi hayretle karşılanıyor.



Servis sağlayıcıların değil vatandaşın hakkını koruması gereken BTK’nın da kime şikayet edileceği bilinmiyor, şikayetçi ve mağdur olanlar da şikayetiyle ortada bırakılıyor. BTK’nın sadece servis sağlayıcılarının aralarındaki sözde rekabete değil, vatandaşın mağdur edilmemesine ve hakkının korunmasıyla ilgilenmesi isteniyor.