'BTK, D-Smart ne iş yapar?'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu diye bir kurumumuz var... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteriyor.



21. yüzyılda uzay çağını yaşadığımız, iddia o ki teknolojide büyük ilerlemeler ve kazanımlar sağladığımız bir dönemden geçiyoruz... Kısaca teknoloji ve iletişim açısından şanslı(!) bir neslin fertleriyiz...



Ancak; “Ufacık sorun”ların da muhatabı olmuyor değiliz.



Dediğim gibi “ufacık sorun”lar...



Ne de olsa büyük atılımlar yaparken “ufacık sorun”lar elbette kaçınılmaz.



Konumuz teknoloji ve iletişim olunca ilk akla gelen elbette internet, hızlı internet, fiber internet, uzay interneti, kesintisiz iletişim vs. vs. oluyor...



Neyse; bu bahsettiğim 21. yüzyıl internetini rekabet olsun diye birçok servis sağlayıcı evlerimize ulaştırıyor(mu?).

Bunlardan biri de D-Smart...



Yukarıda da dediğim gibi bunca atılımın arasında “ufacık sorun”lar elbette olacak.



Benim ve eminim birçok kişinin “ufacık sorun”u da aylarca internet alamadan sözde servis sağlayıcıların faturalarını ödemektir.



Ufak bir internet araştırmasıyla binlerce kişinin mağdur edildiği de ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur.



Konuyu uzatmadan direkt ve yalın ifade etmek gerekirse:



1 ayı aşkın süredir “Çiftlik” olmuş D-Smart, servis sağlayıcılığını üstlendiği interneti (Hizmet No: 35062633) evime ulaştırmıyor. Yüze yakın aramama, dilekçe yazmama (Dilekçe no: 1316994) rağmen hiçbir şekilde dönüşü olmayan, benimle iletişime geçip sorunumu çözmeyen bir servis sağlayıcı ile karşı karşıyayım... Bu çağda böyle bir şey nasıl olabiliyor şaşkınım?.. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım...



Merak ettiğim; bu servis sağlayıcılar hangi yeterliliğe göre bu hakkı kendilerine edindiklerini ve vatandaşları mağdur ettiklerini de anlayamıyorum...



Acaba; bu ve benzeri servis sağlayıcılar denetime tabi mi... Bunca mağduriyetler neticesinde bu ve benzerleri için ne yapılıyor... Verilmeyen hizmetin paraları iade ettiriliyor mu?



Bu kuruluşların denetimi hangi kıstaslara göre oluyor onu da merak ediyorum... İnternet hizmetini alamayıp bu servis sağlayıcılardan çıkmak isteyenlerden astarı yüzünü geçen cayma bedeli ücretleri hangi hakla istenebiliyor.



Kim bunlar?..



Verilmeyen hizmetin parası ne yüzle vatandaşa fatura ediliyor ve bu denetlenmiyor?.. Yazık...