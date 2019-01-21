Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Operasyon başlıyor

Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kent merkezine bağlı 43 köy ve mezrada bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını ilan edildiğini açıkladı. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Dutköy, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Kınalı, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Ocak 2019 pazartesi günü saat:06.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağıilan edilmiştir."