BtcTurk kimin? BtcTurk sahibi kim? Kerem Tibuk kimdir, nereli, kimin oğlu?

BtcTurk, 1 Temmuz 2013 tarihinde Kerem Tibuk tarafından kurudu. Kerem Tibuk, 10 Eylül 1973 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Kerem Tibuk, Besim Tibuk'un oğlu olduğu ortaya çıktı. BtcTurk'ün yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından olan BtcTurk'te yaşanan ve saatlerdir süren erişim problemi pek çok yatırımcıyı tedirgin etmişti. Çok sayıda yatırımcı yaşanan bu kesintiye sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti. BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO’dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Özgür Güneri kimdir?

1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulan BtcTurk, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır. Kariyerine, 1991 yılında üniversite öğrencisiyken, Özgür Güneri, Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü'nde başlayan Güneri, Romanya ve Mısır ülke analisti olarak görev yapmış ve şirketin Mısır/Kahire ile New York ofislerinin kuruluşunda rol almıştır. 2000 yılında QNB Finansbank Grubu'na geçen Özgür Güneri, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda da Türkiye'de ve Avrupa'da gelişmekte olan Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşunu sağlayan ekibe liderlik yapmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak yaklaşık 5 yıl QNB Finansinvest'te çalışan Güneri, 2018 yılında BtcTurk'ün çoğunluk hissesini satın almıştır. Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran BtcTurk'te yeni nesil finans hizmetler alanında adım atan Özgür Güneri BtcTurk CEO'su olarak görev yapmanın yanı sıra blokzinciri ve kriptopara odaklı teknoloji geliştirme şirketi BTCTrader şirketinde CEO olarak görev almaktadır.