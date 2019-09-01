BTC Türk Yeni Malatyaspor: 0 - Alanyaspor: 3(ilk yarı) BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3.

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 3-0 galip tamamladı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

19. dakikada sağ kanattan Juanfran’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes, Fernolle’nin sağından topu filelere gönderdi. 0-2

26. dakikada ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor’da topun başına geçen Guilherme’nin direkt kaleyi gönderdiği şutta kaleci Marafona meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

44. dakikada defansın arkasına atılan pasla buluşan Papiss Cisse, topu ağlara yolladı. 0-3



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Metin xx, Özgür Ertem xx

BTC Türk Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Hadebe x, Özer x, Sakıb x, Mina x, Donald x, Guilherme x, Robin x, Fofana x, Bifouma x, Jahovic x

Yedekler: Ufuk, Mustafa, Chebake, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmed, Erkan, Acquah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Alanyaspor: Marafona xxx, Steven Caulker xx, Juanfran xxx, N’Sakala xxx, Welinton xxx, Junior Fernandes xxx, Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun xxx, Efecan xxx, Papiss Cisse xxx

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Musa Çağıran, Djalma Campos, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ceyhun (dk. 19), Junior Fernandes (dk. 22), Papiss Cisse (dk. 44) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Sakıb, Özer (Yeni Malatyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.