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Ekonomi

BTA yeni ürünleriyle Getir'de

BTA tarafından üretilen sandviçler, simitler, pastalar, kekler, profiterol, brownie, cheesecake gibi tatların yanı sıra markanın sıcak yemekleri de artık Getir ile evlere geliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:35:55 -
BTA yeni ürünleriyle Getir'de

İSTANBUL (AA) - TAV iştiraki olan BTA, üretim tesislerinde ürettiği ürünlerle Getir'de.

BTA'dan yapılan açıklamaya göre, BTA tarafından üretilen sandviçler, simitler, pastalar, kekler, profiterol, brownie, cheesecake gibi tatların yanı sıra markanın sıcak yemekleri de artık Getir ile evlere geliyor.

BTA Cakes&Bakes üretim tesislerinde üretilen profiterol, kek, brownie, baklava, kurabiye, cheesecake gibi muhteşem tatlıların yanı sıra simit, sandviç, su böreği ve grissini gibi seçenekler de Getir’de yerini aldı.

Getir'in tüm İstanbul kullanıcıları BTA'nın çeşit çeşit tatlı ve tuzlu seçeneklerine ulaşabilirken şimdilik Anadolu yakası kullanıcıları, tüm bu tatlara ek olarak markanın el değmeden paketlenen, taze servis edilen sıcak yemekleri kuru fasulye & tereyağlı pirinç pilavı ve tas kebabı & tereyağlı pirinç pilavı ikililerinden de sipariş edebiliyor.

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