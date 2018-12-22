Sağlıklı yaşan insanlar için vazgezilmezler arasında yer amaktadır. Zira insanoğlu hayatını sürdürebilmesi için sağlık olmak zorundadır. Sağlıklı bir vücut sağlıklı bir yaşam olduğundan vatandaşlar hastalık kapıyı çalmadan çözüm yolları aramaktadır. İnsanoğlunun en önemli organı kalptir. Kalp hastalanırsa bütün vücut hastalanır. Onun için kalp sağlığı için mutlaka kalp taraması yapılmalı. Burada da devreye Bt Koroner Anjiyografi devreye girmekte. Peki Bt anjiyo nedir? Bt Koroner Anjiyo nasıl yapılır?

Bt Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen damarların girişimsel işlem gerektirmeden görüntülenmesidir. Bt koroner anjiyografi ile kalp krizi geçirmeden tedavi imkanı sağlar. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm birinci sırada yer almaktadır. Kalp hastalıklarının en önemli nedeni, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği olarak bilinen plaklarla tıkanmasıdır. Kalp damarlarının plaklarla tıkanması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte ve kalp krizi denilen kalp kasının oksijensiz kalıp ölmesine neden olmaktadır. Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte biri hiçbir işaret olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir.

Kalp damar hastalığı bir nevi sessiz katildir

Kalp damarlarının tıkanması ile sonuçlanan damar sertliği, yaşamın erken evrelerinde başlayan, yavaş ilerleyen ve çoğu zaman farkına varılmayan bir süreç sonunda oluşur. Bu nedenle kalp damar hastalığı sessiz katil olarak da adlandırılmaktadır. Kalp damar hastalıklarının tanısında multidedektör BT (MDBT) ile koroner kalsiyum skorlaması ve koroner anjiyografi tetkikleri kullanılmaktadır. Koroner arter (kalbi besleyen damarlar) hastalıkları batı toplumlarında ölüme yol açan hastalıkların en başta gelen nedenidir. Bu sebeple koroner hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önemlidir. Tarama testi olarak kabul edilen koroner kalsiyum taraması, erkeklerde 35 yaş ve üzerinde, kadınlarda ise 40 yaş ve üzerinde, tüm sağlıklı bireylerde, kalp krizi riskine neden olan; yüksek kolesterol, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, sigara, hareketsiz yaşam ve şişmanlık gibi risk faktörleri varlığında, damar sertliğinin erken tanısı amacıyla rutin tarama testi olarak kullanılabilir.

Bt Koroner Anjiyografi nasıl yapılır?

Koroner anjiyografi damar yolunun açılması ve diğer hazırlıklarla birlikte toplam 15-20 dk'da tamamlanmakta ve hasta çekim sonrası normal günlük yaşamına dönebilmektedir. Kalp damarlarını incelemede "altın standard" tetkik olan kataterli koroner anjiyografiye en yakın sonuç veren inceleme yöntemi olan MDBT koroner anjiyografi, kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olan ve kateterli anjiyografi olmak istemeyen hastalarda, alternatif bir inceleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bypass yapılmış ve kalp damarlarına stent yerleştirilmiş hastaların kontrol anjiyografileride rahatlıkla yapılabilmektedir.