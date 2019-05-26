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BSMMMO’da seçim heyecanı

Bursa Serbest Muhasebecileri Mali Müşavirler Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:46
BSMMMO’da seçim heyecanı

Bursa Serbest Muhasebecileri Mali Müşavirler Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor.


Bursa Serbest Muhasebecileri Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) 23. Olağan Seçimi, BAOB Yerleşkesi’nde yapılıyor. 2 dönemdir başkanlık yapan Ahmet Hikmet Sönmez’in aday olmadığı seçimde Çağdaş Muhasebecilerin Başkan Adayı Doğan Yılmaz ile Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman yarışıyor. Sabah 09.00’dan itibaren 13 sandıkta başlayan oy kullanma işi 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde 5 bin 21 kişi oy kullanabilecek.


Çağdaş Muhasebecilerin Başkan Adayı Doğan Yılmaz, “BSMMMO’da şenlik şeklinde geçen bir seçim yaşıyoruz. Bursa Çağdaş Muhasebecileri grubunu temsilen aday olduk. Bir yıldır seçim çalışması yürütüyoruz. Bu akşam bunun sonuna geleceğiz. Yarın sabah hem mesleğimiz, hem BSMMMO yeni bir güne uyanacak” dedi.


Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman ise, “Odamızın seçimleri öteden beri şenlik havasında devam ediyor. Bugünde öyle oldu. Şuana kadar meslektaşlarımız yoğun katılım gerçekleştirdi. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygımız olacaktır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlısı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:46
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