Ajan Brunson'un yargılandığı mahkemede şimdiye kadar neler yaşandı?

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden önceki oturumuna ABD'li ajan Andrew Craig Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Tanık olarak ifade veren B.F.Ü, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri D.F'nin Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "Doktor olan J.F'nin terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine B.F.Ü, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum." yanıtını verdi.

Brunson inkar etti

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren L.K'nin, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Y.D'den duydum." ifadesinin ardından L.K. ile Y.D'yi duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Y.D, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. L.K'ye, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim." dedi.

Bunun üzerine L.K, "Daha önceki ifademde Y.D'nin bunu söylediğini ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Y.D'nin evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim." şeklinde konuştu.

Tanık V.S. ise 2011'de İstanbul'dan İzmir'e taşındığını, Alsancak'ta bir kiliseye girdiğini, kilisedeki L.K. aracılığıyla oradaki insanlarla tanıştığını, kiliseye gidip gelen Suriye uyruklu "Agit" diye birini tanıdığını anlattı.

"Biz milliyetçi gençleriz"

Mahkeme başkanının, "Agit'in Suriye'de bomba eğitimi alarak terör örgütü PYD adına faaliyet yaptığını biliyor musun? Bunu, L.K'nin senden duyduğuna ilişkin bir iddia var. Konu hakkında ne diyeceksin?" demesi üzerine V.S. şöyle konuştu:

"Ben de bunu L.K'den duydum. Ev sohbetinde duymuş olabilirim. Biz milliyetçi gençleriz. İnancımız ne olursa olsun devlet söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. L.K. bunlar için 'Bombacı bunlar, terörist.' diye söylüyordu. Ama bunları şaka olsun diye söylüyordu. L.K, beni, 'Onlarla fazla yüz göz olma.' tarzında uyarıyordu."

Tanık V.S'nin, bahsedilen kişinin bomba eğitimi aldığına ilişkin net bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine söz alan L.K, "Şu an çok şaşkınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. V.S. bir sohbette Agit'in bomba eğitimi aldığını bana söyledi ama o da benden duyduğunu söyledi. Şimdi şaşkınım. Agit'in bomba eğitimi aldığı aktarılmıştı." ifadelerini kullandı.

"Serhat" kod adlı gizli tanığın, "Brunson ile Manisa'da açılan bir kilisenin arasında organik bağ var. Brunson, kilisedekilere bazı talimatlar veriyordu." iddiasına karşın bu duruşmada tanık olarak dinlenilen S.C, Manisa'daki kilisede rahip olarak görev yaptığını, Brunson'un bu kiliseyle doğrudan bir bağının olmadığını öne sürdü.

S.C, Manisa'daki kiliseyi 2014'te açtıklarını ve Brunson'un bunda katkısı olmadığını savundu.

"Serhat" kod adlı gizli tanığı tanıdığını iddia eden S.C, "(Serhat) sorunlu biri olduğundan İzmir'deki Diriliş Kilisesinden kovulunca Manisa'daki kiliseye geldi. Bu kişi daha sonra buradan da kovuldu. Mayıs 2017'de 'Serhat' yine kilisemize geldi. Polis yardımıyla onu kilisenin dışına çıkarttık. 'Serhat' sonra bana 'Pişman olacaksınız, kazanan ben olacağım. Sizi şikayet edeceğim.' tarzında mesaj attı. Bu gizli tanık, bize düşman gözüyle baktığından, Diriliş Kilisesi ile iş birliği içerisinde olduğumu düşünüyordu." şeklinde konuştu.

Tanık S.C, duruşma savcısının, "İzmir'deki bir yardım ofisinde, Suriye'den gelen mültecilere yardım edildiğine ilişkin bilgin var mı? 'Hristiyan olanlara yardım edilirdi, olmayanlara yardım edilmezdi.' diye bir iddia var. Bunun hakkında bir bilgin var mı?" sorusunu "Bilgim yok." diye yanıtladı.

S.C'ye hiçbir zaman talimat vermediğini savunan Brunson ise "S.C. ile hiçbir zaman çalışmadım. Diriliş Kilisesinde sadece birkaç kez görmüşlüğüm var." dedi.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Andrew Craig Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Brunson, 25 Temmuz'da tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkartılarak, "sağlık sorunları" dikkate alınıp "ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı" uygulama kararı verilerek evine gönderilmişti.