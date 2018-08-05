ABD'li papaz Brunson'un kilisesine Türk bayrağı astılar
FETÖ ve terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın görev yaptığı kilisenin girişine Türk bayrağı asılması dikkat çekti.05 Ağustos 2018 Pazar 14:12
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ayine katıldı.
Kilisenin girişine asılan Türk bayrağı ise dikkat çekti.
KAPI VE PENCERELER KAPALI TUTULUYOR
Kilisenin çevresinde sivil polisler önlem amaçlı beklerken, gazetecilerin görüntü almaması için kilisenin kapı ve pencerelerinin kapalı olması dikkat çekti.
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